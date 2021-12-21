«بحر مسقط» و «ضوء الريف» يتألقان في «مضمار أبوظبي»

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

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خطف «ضوء الريف» لـ«إسطبلات العجبان» العائدة لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني لقب الشوط الأول، وسيطرت خيول «شادويل» على لقب المهجنة الأصيلة بإحراز المركزين الأول والثاني، وتوج الجواد «بحر مسقط» العائد إلى «مربط مسقط» بلقب سباق بطولة أبوظبي لمسافة 2200.

وذلك خلال خامس سباقات نادي أبوظبي للفروسية في الموسم الحالي والذي أقيم أول من أمس على المضمار العشبي للنادي وتألف من 6 أشواط قوية.

وجاءت بداية الحفل في الشوط الأول على لقب سباق «بحيرة ورسان» لمسافة 2200 متر للخيول المبتدئة، والذي ذهب لقبه إلى «ضوء الريف»، قاطعاً المسافة في زمن قدره 2:33:71 دقيقة وحل ثانياً بفارق رأس «بسام» بقيادة أدري دي فريز.

وانتزع «مروج الغربية» لحمد علي المرر لقب الشوط الثاني من سباق المبتدئة«بحيرة القدرة»لمسافة 1600 متر بقيادة الفارس ساندرو بايفا بزمن قدره 1:49:51 دقيقة، وجاء في الترتيب الثاني«قيصر»بفارق نصف طول بقيادة ريتشارد مولن.

وفاز«أيه أف يطرق»لخالد النابودة بلقب الشوط الثالث من سباق»بحيرة حتا«لمسافة الميل بقيادة جورج بيكل بزمن قدره 1:46:50 دقيقة، ونال الوصافة بفارق طول،»غولد سيلفر«بقيادة ساندرو بايفا.

وتوج «شتون توريتس»لزياد كلداري بلقب كأس الوثبة ستاليونز لمسافة الميل في شوط السباق الرابع بقيادة ادري دي فريز قاطعاً المسافة في 1:45:12 دقيقة، وبفارق طول وربع حل ثانياً«أيه اف مجلس»بقيادة تاج أوشي.

وذهب أغلى وأهم القاب الحفل إلى«بحر مسقط»في الشوط الخامس من سباق بطولة أبوظبي لمسافة الميل بقيادة أنطونيو فريز في زمن قدره 1:46:50 دقيقة. وتألقت خيول«شادويل»بالسيطرة على الشوط السادس والأخير من سباق«بحيرة زاخر»لمسافة 1400 متر، المخصص للمهجنة الأصيلة والذي ذهب لقبه إلى«لفريق»، بقيادة دين أونيل الذي قطع المسافة في 1:23:58 دقيقة.

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