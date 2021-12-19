محمد الشرقي: بطولات الخيل تعزز مكانة الإمارات عالمياً

المصدر: الفجيرة ـ وام

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أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة الأهمية التي تحظى بها بطولة جمال الخيل العربية التي تستضيفها الفجيرة ومكانتها اللافتة عربياً ودولياً، مشيراً إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بترسيخ الموروث الشعبي لدولة الإمارات وتسليط الضوء على رياضة الفروسية لما تمثله من قيمة معبرة عن تراثنا العربي الأصيل.

جاء ذلك خلال حضور سموه يرافقه نجله الشيخ حمد بن محمد بن حمد الشرقي، تكريم الفائزين، والحكام والرعاة في بطولة الفجيرة لجمال الخيل العربية النسخة السادسة والتي أقيمت تحت رعاية سموه في قلعة الفجيرة، وكرم سمو ولي عهد الفجيرة، الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان نائب رئيس جمعية الإمارات للخيول العربية.

وأشاد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي بمستوى أداء اللجنة المنظمة للبطولة، والنتائج الإيجابية التي حققها المتنافسون فيها، مؤكّداً الدور الذي تلعبه بطولات الخيل في تعزيز مكانة دولة الإمارات، وإمارة الفجيرة، على الخارطة الرياضية العالمية.

حضور

وحضر ختام البطولة إلى جانب سمو ولي عهد الفجيرة، الشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي وبيتر بوند رئيس المنظمة العالمية للخيل العربي، وسالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول» وعبدالله الحنطوبي نائب رئيس اللجنة المنظمة للبطولة وعلي مصبح الكعبي مدير البطولة.وأقيمت بطولة الفجيرة لجمال الخيل العربية بمشاركة محلية واسعة من 270 خيلاً عربية من مختلف الإسطبلات ومرابط الخيل، وحضور كبير لملّاك الخيل من مختلف مناطق الدولة، وحضر الحفل الختامي للبطولة عدد من المدراء والمسؤولين في الفجيرة، والمهتمين برياضة الخيل والفروسية من داخل الفجيرة وخارجها.

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