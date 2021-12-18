نخبة الخيول في سباق «بطولة أبوظبي» بمضمار العاصمة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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تتنافس نخبة من الخيول القوية للفوز بلقب سباق بطولة أبوظبي لمسافة 1600 متر في الشوط الخامس من الحفل الذي ينظمه نادي أبوظبي للفروسية بمضماره العشبي مساء اليوم ويتألف من 6 أشواط، ويبلغ إجمالي الجوائز المالية للأمسية 570 ألف درهم.

وستكون بداية الحفل عند الخامسة مساءً في الشوط الأول على لقب سباق «بحيرة ورسان» لمسافة 2200 متر، بجوائز مالية 80 ألف درهم ومشاركة 12 خيلاً، وفي الشوط الثاني من سباق «بحيرة القدرة» لمسافة 1600 متر يتنافس 14 خيلاً للفوز بجوائز مالية تبلغ 80 ألف درهم.

ويتواصل الحفل في الشوط الثالث على لقب سباق «بحيرة حتا» لمسافة الميل بمشاركة 15 خيلاً وجوائز مالية 80 ألف درهم، فيما يشهد الشوط الرابع جولة جديدة من سباق كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة لمسافة 1600 متر، بمشاركة 13 خيلاً تتنافس على جوائز بقيمة 70 ألف درهم.

ويعتبر الشوط الخامس الأبرز في الحفل على لقب سباق «بطولة أبوظبي» لمسافة 1600 متر، الذي تبلغ قيمة جوائزه المالية 180 ألف درهم، يتنافس عليها 13 خيلاً.

وفي ختام الأمسية يشهد الشوط السادس من سباق «بحيرة زاخر» لمسافة 1400 متر، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة، منافسة قوية بين 10 خيول على اللقب، وتبلغ جوائز هذا الشوط 80 ألف درهم.

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