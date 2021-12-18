فوزي ناس: الفرحة فرحتان ونبحث عن شوط مناسب لـ«كنود»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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أعرب المدرب فوزي ناس عن سعادته بفوز البطل «كنود» بلقب الشوط السابع لمسافة 1900 متر، الذي تزامن مع احتفالات مملكة البحرين الشقيقة بعيدها الوطني الخمسين لتصبح الفرحة فرحتين.

وقال فوزي ناس: «البطل ينحدر من نسل طيب وقوي، فوالده الفحل «ديستورتد هيومر» وأمه «فوربيدن جفت» وتم استقدامه من أمريكا، ولذلك فإن الأرضية الرملية في مضمار «ميدان» تناسبه تماماً».

وعن خطته للمشاركات المقبلة، قال فوزي ناس بأنه سيرى حالته الصحية بعد السباق، وتصنيف خبراء التكافؤ، ومن ثم سيبحث عن شوط يناسبه في المضامير الرملية.

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