بوبات سيمار: هدف «توز» بطولة «آل مكتوم للتحدي»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

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أعرب المدرب بوبات سيمار عن سعادته بالفوز الذي حققه «توز» لـ «إسطبل داكي» في الشوط الخامس الرئيس «بطولة خور دبي للميل»، معلناً أن الخطة المرسومة والهدف الأكبر للبطل هي المشاركة في الجولة الأولى لبطولة «آل مكتوم للتحدي» والمخصصة للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1600 متر باعتبارها مناسبة له.

وأكد بوبات سيمار أن «توز» الذي يبلغ من العمر 4 سنوات نضج حالياً وتطورت تدريباته وتعلم الكثير من السباقات التي شارك فيها، ورغم انطلاقه من البوابة العاشرة إلا أنه واجه كل التحديات وتوج بلقب الشوط المثير.

كما أشاد بوبات سيمار بالأداء الكبير الذي قدمه بطل الشوط الرابع «كافو» للشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم، معلناً أن الوجهة المقبلة سوف تتحدد في الأيام المقبلة.

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