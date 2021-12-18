«كيرليس ديل روك» و«توز» يتألقان في خامس أمسيات «نادي دبي لسباق الخيل»

المصدر: دبي - بهاء الدين عطا - خالد المهيري

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حفلت الأمسية الخامسة لسباقات «نادي دبي لسباق الخيل» برعاية «لونجين» على مضمار «ميدان» العالمي بالكثير من الإثارة والقوة، إذ اقتنص «كيرليس ديل روك» لـ«الرحماني للسباقات» لقب الشوط الأول «بطولة جائزة مجاني» المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1900 متر «الفئة الثانية»، فيما ظفر «توز» لـ«اسطبل داكي» بلقب الشوط الخامس الرئيس «بطولة خور دبي للميل» لمسافة 1600 متر «قوائم».

وحقق «ريتش آند فيمص» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لقب الشوط الثاني «إيفيدنزا» لمسافة 1200 متر، بينما نال «كافو» للشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم لقب الشوط الرابع لمسافة 1400 متر.

كما اقتنص «ازور كوست» لمالكه فلاديمير كزاكوف لقب الشوط السادس «جائزة مردف» لمسافة 1400 متر.

وواصل المدرب بوبات سيمار تألقه محققاً ثنائية، فيما حقق الفارس تاغ أوشي ثلاثية في الأمسية.

جائزة مجاني

وظفر «كيرليس ديل روك» لـ«الرحماني للسباقات» بلقب الشوط الأول «بطولة جائزة مجاني» المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1900 متر «الفئة الثانية» برعاية «مجموعة سانت ايمييه من لونجين» والبالغة قيمة جوائزه 97 ألفاً و500 درهم بقيادة الفارس فرناندو جارا وإشراف المدرب أحمد المحيربي مسجلاً زمناً قدره 2.09.00 دقيقة وبفارق 5 أطوال عن «حراب» لـ«الوثبة للسباقات» بقيادة الفارس برناردو بينيرو وإشراف المدرب ماجد الجهوري.

وحل ثالثاً «راجح» لباسل مسعود صالح الكبسي بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب مصبح المهيري.

وأعرب سعود الرحماني عن سعادته الغامرة بفوز البطل «كيرليس ديل روك» بـلقب «بطولة جائزة مجاني» للخيول العربية الأصيلة مؤكداً أن البطل أثبت جدارته في الشوط الذي شهد مشاركة أقوى الخيول العربية، متمنياً أن يواصل تحقيق الإنجازات في السباقات المقبلة هذا الموسم.

الشوط الثاني

واقتنص «ريتش آند فيمص» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لقب الشوط الثاني «إيفيدنزا» لمسافة 1200 متر برعاية «لونجين» والبالغة قيمة جوائزه 87 ألفاً و500 درهم بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب سالم بن غدير مسجلاً زمناً هو 1.10.85 دقيقة وبفارق طولين ونصف طول عن «طنين» لـ«شادويل» بقيادة الفارس دين أونيل وإشراف المدرب مصبح المهيري.

وجاء في المركز الثالث «كوايت إنديفور» لـ«إيرك كوايت إنديفور» بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون.

الشوط الثالث

وحقق «فاير جروب» لمالكه البشير سالم الحراري لقب الشوط الثالث لمسافة 2000 متر برعاية «مجموعة كونكويست من لونجين» والبالغة قيمة جوائزه 82 ألفاً و500 درهم بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب مصبح المهيري مسجلاً زمناً قدره 2.07.47 دقيقة وبفارق طول عن «برونتولوجي» للمالك ذاته بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب سالم بن غدير.

وحل ثالثاً «اود تو ديوتي» لمحمد أحمد علي السبوسي بقيادة الفارس راي داوسون وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

الشوط الرابع

وظفر «كافو» للشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم بلقب الشوط الرابع لمسافة 1400 متر برعاية «مجموعة إليجانت من لونجين» والبالغة قيمة جوائزه 82 ألفاً و500 درهم بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار مسجلاً زمناً قدره 1.23.94 دقيقة وبفارق رأس عن «برينس إيجي» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون.

وجاء في المركز الثالث «ستوري أوف لايت» لمحمد أحمد علي السبوسي بقيادة الفارس راي داوسون وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

خور دبي

واقتنص «توز» لـ«اسطبل داكي» لقب الشوط الخامس الرئيس «بطولة خور دبي للميل» لمسافة 1600 متر «قوائم» برعاية «مجموعة ماستر كولكشن من لونجين» البالغة قيمة جوائزه 132 ألفاً و500 درهم بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار مسجلاً زمناً قدره 1.37.17 دقيقة وبفارق طول وربع طول عن «إيسترن ورلد» لمحمد أحمد علي السبوسي بقيادة الفارس راي داوسون وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

وحل ثالثاً «ذا جريت كولكشن» لمالكه زاور سكريكوف بقيادة الفارس باتريك كوسجراف وإشراف المدرب دووج واتسون.

جائزة مردف

وحقق «ازور كوست» لمالكه فلاديمير كزاكوف لقب الشوط السادس «جائزة مردف» لمسافة 1400 متر برعاية «مجموعة دولشي فيتا من لونجين» والبالغة قيمة جوائزه 120 ألف درهم بقيادة الفارس تاغ أوشيه وإشراف المدرب بافيل فاشينكو مسجلاً زمناً قدره 1.26.40 دقيقة بفارق رأس عن «ويذرينج» لـ«فيكتورياس» بقيادة الفارس ادري دي فريز وإشراف المدرب فوزي ناس.

وجاء في المركز الثالث «سوفوروف» لمالكه فلاديمير كزاكوف بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب بافيل فاشينكو.

الشوط السابع

وظفر «كنود» لفوزي عبدالله ناس بلقب الشوط السابع لمسافة 1900 متر برعاية «مجموعة ريكورد من لونجين» البالغة قيمة جوائزه 87 ألفاً و500 درهم بقيادة الفارس ديفيد إيجان وإشراف المدرب فوزي ناس مسجلاً زمناً قدره 2.00.61 دقيقة وبفارق 3 أطوال وربع طول عن «دلالات» لـ«شادويل» بقيادة الفارس دين أونيل وإشراف المدرب مصبح المهيري.

وحل ثالثاً «المغير» لـ«اسطبلات الراشد» بقيادة الفارس جورج بيكل وإشراف المدرب دووج واتسون.

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