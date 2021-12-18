مصبح المهيري: «فاير جروب» ناسبته المسافة والأرضية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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أشاد المدرب مصبح المهيري بأداء البطل «فاير جروب» الذي توج بلقب الشوط الثالث لمسافة 2000 متر، مضيفاً أن البطل ينحدر من سلالة أمريكية وأبوه الفحل «نوت زس تايم».

وقال مصبح المهيري، إن البطل حل وصيفاً خلال مشاركته في سباقات مضمار جبل علي الشهر الماضي، وبالفعل أثبت بأن المسافة الطويلة على الأرضية الرملية مناسبة جداً لمشاركاته.

وأكد مصبح المهيري، أن المشاركة المقبلة ستعتمد على تصنيفه وحالته الصحية، وسيقرر بعدها اختيار السباق المناسب في مضامير الدولة الرملية.

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