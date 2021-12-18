سالم بن غدير: فخور بانتصارات «ريتش آند فيمص»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

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عبّر المدرب سالم بن غدير عن فخره بالانتصار الثاني على التوالي خلال أسبوعين في مضمار «ميدان» العالمي للنجم «ريتش آند فيمص» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، الذي توج بطلاً للشوط الثاني لمسافة 1200 متر بقيادة الفارس مايكل بارزالونا، على الرغم من انطلاقه من بوابة داخلية إلا أنه تمكن من التغلب على أبرز الخيول المشاركة في الشوط.

وأعرب سالم بن غدير عن رضائه لأداء خيول الإسطبل في السباق، على الرغم من عبوس الحظ للمهر «بانادول» في «بطولة خور دبي للميل» الذي كان المرشح الأول لنيل اللقب.

وقال: إنه ينتظر نتيجة التصنيف لتحديد الوجهة المقبلة لخيول الإسطبل في المشاركات المقبلة.

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