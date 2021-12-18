المدربة ليليانا: «ازور كوست» فاجأنا في مشاركته الأولى بـ «ميدان»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

قالت المدربة ليليانا مساعدة المدرب بافيل فاشينكو إن «ازور كوست» الذي حقق لقب الشوط السادس «جائزة مردف» لمسافة 1400 متر، فاجأهم والسبب يعود إلى عدم جهوزيته الكاملة للسباق، إلا أنه تمكن من اقتناص اللقب بمهارة في أول مشاركة له على مضمار «ميدان» العالمي.

وأشادت ليليانا بالأداء الذي قدمه الفارس تاغ أوشي الذي حسم نتيجة الشوط بعد أن اشتدت المنافسة في اللحظات الحاسمة مع الوصيف «ويذرينج» لـ «فيكتورياس».

وقالت ليليانا إن الإسطبل يملك نخبة من الخيول ستكون جاهزة للمشاركة في سباقات كرنفال كأس دبي العالمي يناير القادم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز