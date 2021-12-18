إسطبلات العزم تظفر بـ «تسعيرة» دبي الدولية للقدرة

المصدر: دبي - علي الظاهري

ت + ت - الحجم الطبيعي

ظفرت إسطبلات العزم بالمركز الأول في سباق «التسعيرة» لمسافة 120 كلم الذي احتضنته مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم أمس، بمشاركة 131 فارساً وفارسة مثلوا الإسطبلات الخاصة.

وجاء فوز إسطبلات العزم باللقب عن طريق الفارس حميد خليل الحوسني الذي توج بطلاً على صهوة الجواد «دكا دي لاك» مسجلاً زمناً قدره 4.24.25 ساعات، بعد تألقه في جميع مراحل السباق وتواجده في صلب المنافسة على الصدارة.

واحتل المركز الثاني الفارس خلفان جمعة بالجافلة على صهوة الجواد «هودنيس فاير» لإسطبلات ماس 7، مسجلاً زمناً قدره 4.24.34 ساعات، وجاء في المركز الثالث إحسان الله جمشيد على صهوة «دافلين بارك تاباسكو» لإسطبلات المغير، مسجلاً زمناً قدره 4.45.29 ساعات.

وجاء في المركز الرابع الفارس هزاع محمد المعمري على صهوة «أمجد دو بارثاس» لإسطبلات البطين، مسجلاً زمناً قدره 4.46.09 ساعات، يليه في المركز الخامس الفارس محمد جمعة العميمي على صهوة «أت ديال رينج همر» لإسطبلات المغير، مسجلاً زمناً قدره 4.56.44 ساعات.

تتويج الأبطال

وقام اللواء خبير محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي للفروسية ونادي دبي لسباق الخيل، بتتويج الأبطال الفائزين، حيث تسلم الأبطال كؤوس المراكز الثلاثة الأولى.

كما حصل الفائزون حتى المركز العاشر على جوائز نقدية قيمة، بينما بلغت التسعيرة الخاصة بالخيول في حال رغبة اللجنة المنظمة بشرائها كالتالي: المركز الأول تسعيرتها مليون ونصف المليون درهم، والمركز الثاني مليون درهم وبقية الخيول المشاركة نصف مليون درهم.

وبالعودة إلى مجريات السباق، تصدر الفارس خلفان بالجافلة المرحلة الأولى لمسافة 40 كلم «المسار الأصفر» مسجلاً زمناً قدره 1.20.22 ساعة، وجاء في المركز الثاني حميد الحوسني مسجلاً زمناً قدره 1.21.19 ساعة، يليه في المركز الثالث الفارس فهد علي ممتطياً صهوة «سايغون دي لافون» لإسطبلات الخيول مسجلاً زمناً قدره 1.22.37 ساعة.

وتصدر المرحلة الثانية لمسافة 35 كلم «المسار الأحمر»، الفارس حميد الحوسني مسجلاً زمناً قدره 2.37.46 ساعة، وجاء في المركز الثاني خلفان بالجافلة مسجلاً زمناً قدره 2.37.56 ساعة، بينما قفز الفارس أحمد صالح الشحي إلى المركز الثالث بدلاً من الحادي عشر على صهوة «بانفيرت إنديورانس» لإسطبلات الكمدة، مسجلاً زمناً قدره 2.39.02 ساعة.

لعبة الكراسي الموسيقية

واستمرت لعبة الكراسي الموسيقية بين كوكبة الصدارة بعد تزعم الفارس خلفان بالجافلة المرحلة الثالثة لمسافة 25 كلم «المسار الأزرق» مسجلاً زمناً قدره 3.41.05 ساعات، ومن خلفه الفارس حميد الحوسني في المركز الثاني مسجلاً زمناً قدره 3.41.31 ساعات، بينما جاء في المركز الثالث الفارس إحسان الله جمشيد مسجلاً زمناً قدره 3.57.31 ساعات.

وصرح اللواء خبير محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي للفروسية ونادي دبي لسباق الخيل، أن سباق التسعيرة يأتي انسجاماً مع الدعم الذي تحظى به الإسطبلات الخاصة بالمواطنين من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، حيث يعتبر هذا الدعم حافزاً كبيراً لشريحة عريضة من المواطنين أصحاب الإسطبلات الخاصة لتغطية نفقات الخيول وتحريك عجلة النمو والتشغيل، مما يساهم في إثراء ونمو الرياضة بصورة عامة.

وأضاف العظب لـ «البيان الرياضي»، أن سباق «التسعيرة» يعتبر من السباقات المشروطة، حيث تم رصد الأسعار للخيول الفائزة بالمركز الأول والمركز الثاني والمراكز الأخرى في حال رغبة اللجنة المنظمة في شراء الخيل.

مشيراً إلى أنه بعد إسدال الستار على سباق «التسعيرة» ستتجه الأنظار في الفترة المقبلة إلى مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة، والذي عودنا فيه راعي المهرجان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على المكارم السخية وسيتم الإعلان عن تفاصيل الحدث في الأيام المقبلة.

دعم

وأعرب المدرب علي البلوشي عن سعادته بفوز إسطبلات العزم في سباق «التسعيرة» الذي يعكس الدعم الكبير واللامحدود من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

مشيراً إلى أن هذا النوع من السباقات تعتبر بمثابة أكبر دعم للإسطبلات الخاصة وتنعكس إيجاباً على الرياضة من خلال المساهمة في عملية الإحلال والتجديد للخيول إلى جانب المكاسب العديد التي تعود بالنفع على المنظومة بأسرها.

وأشاد بأداء الجواد البطل الذي تم شراؤه من فرنسا قبل نحو 3 سنوات وجاء صغيراً إلى الإسطبل، حيث أثبت جدارته في المحك الرئيسي الأول بعد مشاركته في التجهيز خلال الموسم الماضي، فضلاً عن مشاركاته التأهيلية في فرنسا، متمنياً أن يحالفهم التوفيق في الاستحقاقات المقبلة، خاصة وأن الإسطبل يعتبر صاحب إنجازات ويتطلع إلى مزيد من الانتصارات في الاستحقاقات المقبلة.

المرة الثانية

وأعرب البطل حميد الحوسني عن سعادته بالفوز بلقب سباق «التسعيرة» وقال إن سعادته تتضاعف باعتلاء منصة التتويج للمرة الثانية هذا الموسم بعد أن حل وصيفاً في سباق كأس اليوم الوطني في الوثبة، متوجهاً بالشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على الدعم الكبير واللامحدود لسباقات القدرة.

ونوه بأداء الحصان البطل الذي قدم مستوى مميزاً رغم الانفعال في المرحلة الثانية التي وصفها بأنها كانت الأصعب، متمنياً أن يحقق مزيداً من الانتصارات في السباقات المقبلة خلال الموسم المحلي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز