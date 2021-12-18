ختام بطولة الفجيرة لجمال الخيل العربي اليوم

المصدر: (الفجيرة – محمد فضل )

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يسدل الستار اليوم على فعاليات النسخة السادسة من بطولة الفجيرة لجمال الخيل العربي، والتي تقام برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، فيما انتزعت المهرة «دي غراشيب» لعبد الله عدنان الشحي المركز الأول لشوط الأفراس من عمر 4 إلى 6 سنوات ضمن فعاليات اليوم الثاني للحدث،

وحلت المهرة «اميرة جي اف» لمربط غالب للخيول العربية بالمركز الثاني ثم «دي هندسة» لمالكها محمد سلمان شودري. وفازت «ار أي كي لورا» لعمرو محسن حسين بشوط المهرات عمر ثلاث سنوات الفئة «ب» أولاً، تلتها المهرة «امل ام اس» لمربط مندرة للخيول العربية ثم «أي دي ليالي» لهند عدنان الشحي.

حضر فعاليات البطولة وقام بتتويج الفائزين الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية وسالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة ورئيس اللجنة المنظمة.

يسدل الستار اليوم على فعاليات البطولة التي يشارك فيها 256 خيلاً من أنقى السلالات العربية، من مختلف إسطبلات الدولة.

نجاح

وتوجه علي مصبح الكعبي المدير العام لبطولة الفجيرة لجمال الخيل العربي، بالشكر لسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، لرعايته الكريمة للبطولة.

مشيداً بالنجاح الذي حققته البطولة منذ يومها الأول. وقال: توجيهات سموه بإقامة هذه البطولة جاءت بهدف إعطاء الفرصة للملاك المواطنين لإبراز قدرات وإمكانيات خيولهم وعرض أجمل السلالات من خلال البطولة للمنافسة على الجوائز التشجيعية، مشيراً إلى أن سموه ظل داعماً لكل أنواع الرياضات، وخصوصاً المتعلقة بالتراث العربي الأصيل الذي يميز دولة الإمارات.

كما توجه بالشكر إلى الشيخ حمد بن محمد بن حمد الشرقي نجل ولي عهد الفجيرة، لحضوره حفل افتتاح البطولة ودعمه للحدث، كما وجه الشكر إلى جمعية الإمارات للخيول العربية واللجان الفنية والتحكيمية، والشركات الراعية لدورها المقدر في إنجاح الحدث.

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