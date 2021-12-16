بطولتان في السباق الخامس لـ«نادي دبي لسباق الخيل» اليوم

المصدر: دبي - خالد المهيري

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ينطلق، اليوم، السباق الخامس لموسم نادي دبي لسباق الخيل على مضمار «ميدان» العالمي، الذي يتضمن 7 أشواط قوية برعاية «لونجين» فيما تبلغ القيمة الإجمالية للأمسية 690 ألف درهم.

وستكون البداية مع الشوط الأول «بطولة جائزة مجاني» للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1900 متر «الفئة الثانية»، برعاية «مجموعة سانت ايمييه من لونجين» البالغ قيمة جوائزه 97 ألفاً و500 درهم، وبمشاركة 16 خيلاً أبرزها «شداد» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «عون» لـ«ياس للسباقات»، «حراب» لـ«الوثبة للسباقات»، «جوشوك» و«حميم» و«وينكد» لـ«إسطبلات العجبان». ويشهد الشوط الثاني «إيفيدنزا» لمسافة 1200 متر البالغ قيمة جوائزه 87 ألفاً

و500 درهم مشاركة 9 خيول أبرزها «ريتش آند فيمص» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «طنين» و«زينهم» لـ«شادويل». ويشارك في الشوط الثالث لمسافة 2000 متر البالغ قيمة جوائزه 82 ألفاً و500 درهم 10 خيول أبرزها «هيرو دورو» للأمير سلطان بن مشعل بن عبد العزيز. ويشهد الشوط الرابع لمسافة 1400 متر والبالغ قيمة جوائزه 82 ألفاً و500 درهم مشاركة 9 خيول أبرزها «المشرف» لـ«شادويل»، «كافو» للشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم، «برينس إيجي» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم ، و يشارك في الشوط الخامس الرئيس «بطولة خور دبي للميل» لمسافة 1600 متر «قوائم» والبالغ قيمة جوائزه 132 ألفاً و500 درهم 10 خيول أبرزها «بانادول» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «الكامل» لـ«شادويل»، «دسمان» للشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم. ويشهد الشوط السادس «جائزة مردف» لمسافة 1400 متر والبالغ قيمة جوائزه 120 ألف درهم مشاركة 10 خيول أبرزها «تيكينج نيمز» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم. ويشارك في الشوط السابع لمسافة 1900 متر البالغ قيمة جوائزه 87 ألفاً و500 درهم 10 خيول أبرزها «دلالات» لـ«شادويل»، «دباوي ساندز» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم.

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