منافسة ساخنة اليوم على كأس جميرا للقدرة

المصدر: دبي- علي الظاهري

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تعود الإثارة إلى مدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم، باستضافة كأس جميرا «مفتوح» لمسافة 120 كلم، الذي ينطلق في الساعة السابعة من صباح اليوم، بتنظيم نادي دبي للفروسية، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية، ومن المتوقع أن يشهد السباق منافسة ساخنة من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية في الدولة. وتتطلع إسطبلات F3 إلى المحافظة على اللقب الذي حققته في آخر نسخة في الموسم قبل الماضي، بعد عدم تنظيم السباق في العام المنصرم، وحقق اللقب في تلك النسخة، الفارس عبد الله المري على صهوة الجواد «راحل» لإسطبلات F3، مسجلاً زمناً قدره 4.22.45 ساعات، بعد صراع ثنائي مثير على الصدارة، مع الوصيف سهيل الغيلاني، الذي حقق المركز الثاني على صهوة الفرس «بلاكيريدج انديغو» لإسطبلات M7.

وينقسم سباق اليوم إلى أربع مراحل، ستكون مليئة بالإثارة والتشويق، المرحلة الأولى لمسافة 40 كلم «المسار الأصفر»، المرحلة الثانية لمسافة 35 كلم «المسار الأحمر»، المرحلة الثالثة لمسافة 25 كلم «المسار الأزرق»، ثم المرحلة الرابعة الأخيرة لمسافة 20 كلم «المسار الأبيض».

وسيمنح الفائزون بالمراكز العشرة الأولى، جوائز نقدية قيمة، حيث سيحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة نقدية قيّمة بقيمة 200 ألف درهم، والفائز بالمركز الثاني 180 ألف درهم، والفائز بالمركز الثالث 160 ألف درهم، وسيحصل الفائزون في المراكز الأخرى حتى المركز العاشر على جوائز نقدية قيمة.

قياسات الأوزان وشهدت مدينة دبي الدولية للقدرة، توافد الفرسان لإجراء قياسات الأوزان، إلى جانب الفحص البيطري للخيول، حيث سيكون الحد الأدنى لوزن الفارس 55 كلغ، وعمر الخيول المشاركة 6 سنوات فما فوق، كما وضعت اللجنة المنظمة مجموعة من الضوابط والشروط للمشاركين في السباق، أبرزها ألا يتجاوز عدد الخيول المشاركة من كل إسطبل 4 خيول، وأن يكون الحد الأدنى للسرعة 14 كلم بالساعة، كما يشترط ألا يزيد نبض الخيل على 64 نبضة في الدقيقة، خلال عملية الفحص بعد نهاية كل مرحلة.

وستسمر المنافسات في مدينة دبي للقدرة غداً، بإقامة سباق «التسعيرة» لمسافة 120 كلم، والذي لن يخلو من الندية والإثارة، في ظل رصد تسعيرة للخيول بواقع مليون ونصف المليون درهم للفائز بالمركز الأول، ومليون درهم للفائز بالمركز الثاني، ونصف مليون لبقية الخيول المشاركة، في حال رغبة اللجنة المنظمة في شراء الخيل.

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