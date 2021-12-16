«الفجيرة لجمال الخيل العربية» اليوم

المصدر: الفجيرة - وام

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تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، تنطلق اليوم فعاليات النسخة السادسة من بطولة الفجيرة لجمال الخيل العربية، وتستمر حتى بعد غدٍ في الساحة المجاورة لقلعة الفجيرة.

وتبدأ فعاليات البطولة في تمام الساعة 2 ظهراً وتستمر حتى الثامنة مساءً، متضمنة 16 شوطاً على مدى أيامها الثلاثة، وتقام المنافسات بمشاركة واسعة من ملّاك الخيول العربية الأصيلة من مختلف إسطبلات إمارات الدولة بمنافسة 270 خيلاً من أنقى سلالات الخيول العربية.

وأعلنت اللجنة المنظمة لبطولة الفجيرة لجمال الخيل العربية عن جوائز قيمة للفائزين في مختلف فئاتها التنافسية.

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