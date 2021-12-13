«ريسك توت» تحصد كأس أبوظبي الرياضي في باو

المصدر: باريس - البيان الرياضي

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حصدت «ريسك توت» لضافي المري، بإشراف شارل جوردين، لقب سباق كأس مجلس أبوظبي الرياضي البالغ جائزته 18 ألف يورو برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، الذي أقيم أول من أمس بمضمار باو الفرنسي.

وتقام سباقات المهرجان، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي.

وتنافس خلال السباق البالغ طوله 2400 متر، 11 خيلاً، وجاء حافلاً بالتحدي والإثارة والتكافؤ، خاصة بالنسبة لثلاثي المقدمة، قبل أن تتفوق «ريسك توت» بفارق نصف طول عن «جافار دو بروجريه» لعون العيدروس، بقيادة فابريس فيرون.

وقطعت البطلة البالغة من العمر أربع سنوات والمنحدرة من نسل «نوريسك الموري» مسافة السباق في زمن وقدره 2:41:60 دقيقة، بقيادة الفارس هوجو موسان، فيما جاء في المركز الثالث «اميلاند» لبيرناند فان دالفسين، بقيادة الكساندر جافلان.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف الوطني الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعاه أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.

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