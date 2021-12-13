«محمودة» تتوج بلقب المهرات في سباق مضمار أبوظبي

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

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توجت المهرة «محمودة» لإسطبلات العجبان العائدة لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، بلقب سباق أبوظبي الكلاسيكية للمهرات لمسافة 1400 متر في الشوط الرابع من الحفل الرابع الذي نظمه نادي أبوظبي للفروسية بمضماره العشبي أول من أمس وتألف من 6 أشواط تميزت بالقوة، وأكدت المهرة «محمودة» خلال السباق صدق التوقعات ونجحت في خطف اللقب عن جدارة بقيادة الفارس باتريك كوسغريف في زمن قدره 1:34:97 دقيقة، وجاءت ثانياً بفارق 3 أطوال وربع الطول «وضحة» للوثبة للسباقات بقيادة برناردو بينيرو.

وانتزع «جاب المحظوظ» العائد إلى الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم لقب سباق الشوط الثالث لمسافة 1600 متر، بقيادة رويستون فرنش قاطعاً المسافة في زمن قدره 1:45:37 دقيقة، وحل ثانياً بفارق عنق «ايه اف العريق» لسيف المزروعي بقيادة عبد العزيز البلوشي.

وانتزع «أيه اس جيزان» العائد إلى الشيخ حامد بن خادم بن بطي، لقب الشوط الخامس من لقب سباق أبوظبي الكلاسيكي لمسافة الميل المخصص للمهور توليد الإمارات، بقيادة الفارس جورج بيكل بزمن قدره 1:33:74 دقيقة، وجاء ثانياً بفارق طولين «أيه اف مقام» لخالد النابودة بقيادة تاج أوشي.

كأس الوثبة

وذهب لقب سباق كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 2200 في الشوط الأول، إلى «مايرومون» العائد إلى حسن إبراهيم بقيادة الفارس جيسوس روزاليس قاطعاً المسافة في زمن قدره 2:33:01 دقيقة وجاء ثانياً بفارق طول إلا ربع الطول «آر بي ريتش» لطارق أحمد بن جمعة بقيادة سيف البلوشي.

وأحرز «نوريسجو الموري» للخيالة السلطانية العمانية لقب الشوط الثاني لمسافة 1600 متر بقيادة الفارس أنطونيو فريزو بزمن قدره 1:47:12 دقيقة، وبفارق عنق وجاء ثانياً «آر بي سيكوند» لبايرلي للسباقات بقيادة المعتصم البلوشي.

وفي الشوط السادس والأخير في الحفل، توج «دولمان» العائد إلى عدنان خان بلقب سباق الخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 2200 متر، بقيادة الفارس أنطونيو فريزو محققاً ثنائية الحفل، قاطعاً المسافة في زمن قدره 2:18:66 دقيقة، وجاء ثانياً بفارق 3 أطوال إلا ربع الطول «ريكوردمان» لمحمد خليل أحمد بقيادة تاج أوشي.

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