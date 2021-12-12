«سندس» تتألق في خامس سباقات مضمار العين

المصدر: العين - طلحة عبد الله

ت + ت - الحجم الطبيعي

تألقت المهرة «سندس» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بإشراف سالم الكتبي، وقيادة ريتشارد مولن، في خامس سباقات المضمار العيناوي أول من أمس وتوجت بلقب مزيد لمسافة 1600 متر، في الشوط الثالث للخيول المبتدئة توليد الإمارات بعد أن قطعت مسافة السباق في زمن قدره 01:54:48 دقيقة، بفارق 1.5 طول عن أقرب ملاحقيها.

وبلغت جوائز السباق 490 ألف درهم بمشاركة 84 خيلاً، وحضره وتوج الفائزين كل من سعيد المهيري، ممثل مجلس أبوظبي الرياضي، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، كما شهد السباق جمع غفير من عشاق سباقات الخيول بلغ 3500 متفرج.

وفاز المهر «سراج» لياس للسباقات العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، وبإشراف ماجد الجهوري، وقيادة برناردو بينيرو، بلقب المسعودي في الشوط السادس للخيول المبتدئة، التي تسابقت لمسافة 1000 متر، ونجح المهر الفائز في اكتساح منافسيه بفارق 6.25 أطوال، وبزمن قدره 01:07:51 دقيقة.

أكسفورد يكتسح

واكتسح المهر «أكسفورد» لإسطبلات العجبان، العائدة لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، وإشراف عبد الله الحمادي، وقيادة باتريك كوسجراف، منافسيه في الشوط الثاني بفارق 7.5 أطوال عن ملاحقه المباشر ليتوج بلقب الجاهلي للخيول المبتدئة، والتي تسابقت لمسافة 1800 متر، وركض المهر الفائز بقوة منذ البداية ليتصدر السباق قاطعاً المسافة في زمن قدره 02:06:78 دقيقة.

وانتزع الجواد «جاب عنيد» للشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم، وإشراف عرفان إلهي، وقيادة راي داوسون، لقب الصاروج بالشوط السابع والختامي للأمسية لمسافة 1000 متر «تكافؤ»، وذلك بعد سباق مثير تصدره الجواد البطل بجدارة ليصل أولاً إلى خط النهاية بفارق 2.25 طول عن أقرب ملاحقيه، وبزمن قدره 01:07:39 دقيقة.

كأس الوثبة

وفاز الجواد «ايه اف الباهر» لخالد خليفة النابودة، وإشراف آرنست أورتيل، وقيادة تاج أوشي، بلقب كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة، بالشوط الأول لمسافة 1800 متر «تكافؤ»، وسجل الجواد الفائز زمناً قدره 02:06:24 دقيقة بفارق 0.5 طول عن صاحب المركز الثاني.

وظفر الجواد «منياتورست»، لسعيد مصبح المهيري، وإشراف أحمد الشميلي، وقيادة برناردو بينيرو، بلقب المقام في الشوط الرابع لمسافة 1400 متر، «تكافؤ»، وشهد هذا الشوط الذي خصص للخيول المهجنة الأصيلة تنافساً مثيراً قبل أن يتصدره الجواد الفائز بفارق 2.75 طول عن ملاحقه المباشر وبزمن قدره 01:27:57 دقيقة.

وخطف المهر «آر بي كينغز باي» لبايرلي للسباقات، وإشراف هلال العلوي، وقيادة ريتشارد مولن، لقب شعبية الروضة بالشوط الخامس لمسافة 1400 متر «تكافؤ»، وذلك بعد منافسة قوية استمرت حتى اللحظات الأخيرة قبل أن يتمكن المهر البطل من الوصول أولاً إلى خط النهاية قاطعاً مسافة السباق في زمن قدره 01:37:1، بفارق 0.75 طول عن صاحب المركز الثاني.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز