غداً .. انطلاق كأس ونستون تشرشل للبولو

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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تنطلق غدا بنادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية منافسات بطولة كأس ونستون تشرشل للبولو 2021، والتي يشارك بها أربعة فرق هي الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم والحبتور وبن دري و«هيسكث مهرة» تحمل جميعها هانديكاب 10 جول وتستمر حتى يوم الجمعة المقبل، وبذلك تبدأ الفرق الاستعداد الجدي لمنافسات سلسلة كأس دبي الذهبية، والتي تتضمن كأسي دبي الفضية والذهبية التي يصل الهانديكاب فيهما إلى 18 جول.

وسيقص شريط افتتاح المنافسات فريقا الحبتور وبن دري، أما المباراة الثانية فتجمع بين فريقي الإمارات و«هيسكث مهرة».

وأعرب محمد الحبتور رئيس اتحاد البولو عن سعادته البالغة ببداية منافسات المستوى العالي للبطولات، والتي تستمر حتى نهاية شهر أبريل من العام المقبل، مؤكداً أن المرحلة المقبلة سوف تشهد نمواً في البطولات كماً وكيفاً بالتنسيق مع كل الأندية والفرق المحلية والعربية، متمنياً للاعبين التوفيق وللبطولات كل النجاح.

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