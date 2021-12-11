11 خيلاً في كأس «أبوظبي الرياضي» بمضمار باو غداً

المصدر: باريس - البيان الرياضي

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ضمن مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، للخيول العربية الأصيلة، يستضيف مضمار باو الفرنسي غداً سباق كأس مجلس أبوظبي الرياضي البالغ جائزته 18 ألف يورو، والذي تتنافس فيه 11 خيلاً على مسافة 2400 متر.

وتقام سباقات المهرجان، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي.

ومن أبرز الخيول المنافسة على اللقب «فواريت» للشقب ريسنج، و«قمرية» للخيالة السلطانية العمانية، و«ريسك توت» لضافي المري، و«اميلاند» لبيرناند فان دالفسين، و«هيلفيك دو بوزلس» لمارسيل ميزي، و«فلو تورتيز» لفيليب لافون.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف الوطني الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعاه أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.

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