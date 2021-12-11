81 خيلاً في السباق الرابع بمضمار أبوظبي

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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يشهد نادي أبوظبي للفروسية مساء اليوم، حفل سباقه الرابع في الموسم الحالي والذي يتألف من 6 أشواط قوية للخيول العربية الأصيلة، بمشاركة 81 خيلاً تتنافس على جوائز مالية بقيمة 530 ألف درهم، وستكون البداية عند الخامسة مساءً بالشوط الأول على لقب كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة لمسافة 2200 متر بمشاركة 14 خيلاً أبرزها، «الياس»، «السيد»، «ايه أف يطرق»، وينتقل الحفل في الشوط الثاني لمسافة 1600 متر بمشاركة عشرة خيول قوية أبرزها، «اوبتيميزم»، «روعة الريف»، «إيه أف محنك»، وفي الشوط الثالث لمسافة الميل يبرز التحدي بين «وكيل ورسان»، «رايقة»، «فخر» ومجموعة قوية من الخيول.

أما الشوط الرابع فيشهد أبرز التحديات على لقب سباق كلاسيكي أبوظبي للمهرات لمسافة 1400 متر بمشاركة 16 خيلاً يبرز منها «وضحة»، «محمودة».

وينتقل الحفل في الشوط الخامس لسباق كلاسيكي أبوظبي المخصص للأمهار لمسافة 1400 متر وسط تحدي يشمل حصة كاملة من الخيول التي تسعى للوصول إلى منصات التتويج بقيادة «لطام»، «مجد بينونة»، «ايه اف مقام».

ويختتم الحفل في الشوط السادس والأخير المخصص للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 2200 متر بمشاركة 9 من نخبة الخيول القوية أبرزها «فريدوم»، «موردين»، «دولمين».

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