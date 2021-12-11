إروين شاربي: «تشابه» يحبذ مسافات السرعة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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أشاد المدرب إروين شاربي بالنجاح الذي حققه «تشابه» لـ «شادويل» الذي اقتنص لقب الشوط الرابع لمسافة 1000 متر برعاية «إسكانا - تكافل»، مؤكداً في الوقت ذاته أنه على الرغم من تقدم البطل في العمر، إذ يبلغ 6 سنوات، إلا أنه قادر على العطاء وينتمي إلى سلالة طيبة، ويمتاز بالسرعة الفائقة، ويحتاج إلى الانطلاق في المسافات المستقيمة.

وأضاف، «إننا فخورون بنجاح هذا البطل وتفوقه على نخبة الخيول المشاركة في الشوط، وسيواصل مشاركته في المسافات القصيرة السريعة».

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