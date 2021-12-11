خيول «شادويل» تتألق في «بر دبي» بـ«جبل علي»

المصدر: دبي- بهاء الدين عطا، وخالد المهيري

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حققت خيول «شادويل» ثنائية مميزة في السباق الرابع لمضمار جبل علي، الذي حمل اسم «بر دبي»، والذي أقيم يوم أمس، بحضور المهندس محمد سعيد الشحي عضو مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، والمهندس شريف الحلواني مدير المضمار، ونيكوليتا تيودوروفيتشي قنصل عام رومانيا لدى الدولة، وتوم ريان مدير التخطيط الاستراتيجي والسباقات الدولية بنادي سباق الخيل بالمملكة العربية السعودية.

وجاءت انتصارات «شادويل» عبر «المرعب» بطل الشوط الثاني، و«تشابه» بطل الشوط الرابع، فيما ظفر «أريم ورسان» للشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، بلقب الشوط الأول للخيول العربية الأصيلة، بينما اقتنص «بريفنت» لأحمد غليطة المهيري، لقب الشوط السادس الرئيس برعاية «إسطبلات شادويل».

وواصل المدرب أحمد بن حرمش والفارس راي داوسون تألقهما في المضمار الأصفر، محققان ثنائية خلال الأمسية.

ترحيب حار

ورحب المهندس محمد سعيد الشحي عضو مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، بحضور وفد من ممثلي «كأس السعودية» برئاسة توم ريان مدير التخطيط الاستراتيجي والسباقات الدولية بنادي سباق الخيل بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، للوقوف عن قرب على السباقات التي تقام في الدولة.

وقال المهندس محمد الشحي إن هذه الزيارة توطد العلاقات التي تجمعنا مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وإنهم سيسعون إلى رد الزيارة والتعرف أكثر على «كأس السعودية»، الذي بات يجذب أقوى الخيول العالمية.

وأشاد المهندس محمد الشحي برعاية «شادويل» لسباقات المضمار الأصفر وكذلك النتائج التي حققها الإسطبل في الأيام الماضية.

الشوط الأول

ظفر «أريم ورسان» للشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، بلقب الشوط الأول لمسافة 1400 متر، المخصص للخيول العربية الأصيلة برعاية «مضمار جبل علي»، والبالغ قيمة جوائزه 60 ألف درهم، بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدربة جاكي ويكهام مسجلاً زمناً قدره 1.35.35 دقيقة وبفارق أنف عن «إيه إف متكافل» لخالد خليفة النابودة بقيادة الفارس لياندرو شيمينز وإشراف المدرب إرنست اورتيل.

وحل ثالثاً «إيه إف مهم» لخالد خليفة النابودة بقيادة الفارس دين أونيل وإشراف المدرب إرنست اورتيل.

وكان الشوط قد شهد أحداثاً دراماتيكية، إذ تم الإعلان في البداية عن فوز «إيه إف متكافل» بلقب الشوط، إلا أنه عقب الاعتراض الذي قدمه الفارس ريتشارد مولن، عادات اللجنة المنظمة إلى تقنية الفيديو التي أهدت اللقب إلى «أريم ورسان».

الشوط الثاني

اقتنص «المرعب» لـ«شادويل» لقب الشوط الثاني لمسافة 1400 متر برعاية «الشعفار للاستثمار» البالغ قيمة جوائزه 83 ألف درهم بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب مصبح المهيري مسجلاً زمناً قدره 1.23.95 دقيقة وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن «شجي» لـ«شادويل» بقيادة الفارس برناردو بينيرو وإشراف المدرب مصبح المهيري.

وجاء في المركز الثالث «فنار» لـ«شادويل» بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون.

الشوط الثالث

حقق «نو ليميتس» لناصر عسكر لقب الشوط الثالث لمسافة 1200 متر برعاية «بنك دبي التجاري» البالغ قيمة جوائزه 60 ألف درهم بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار مسجلاً زمناً قدره 1.13.06 دقيقة وبفارق 4 أطوال وربع الطول عن «نمر» لـ«الإسطبلات الوطنية» بقيادة الفارس المعتصم البلوشي وإشراف المدرب هلال العلوي.

وحل ثالثاً «دجنيتي جوي» لمالكه البشير سالم الحراري بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب مصبح المهيري.

الشوط الرابع

ظفر «تشابه» لـ«شادويل» بلقب الشوط الرابع لمسافة 1000 متر برعاية «إسكانا – تكافل – الشركة العربية الاسكندنافية للتأمين» البالغ قيمة جوائزه 68 ألف درهم بقيادة الفارس دين أونيل وإشراف المدرب إروين شاربي مسجلاً زمناً 59.60 ثانية وبفارق طول وربع الطول عن «كوايسايد» لعلي حداد بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار.

وجاء في المركز الثالث «درمور» لـ«الإسطبلات الوطنية» بقيادة الفارس عبد العزيز البلوشي وإشراف المدرب هلال العلوي.

الشوط الخامس

اقتنص «زوكيني» لحمدان بن حرمش لقب الشوط الخامس لمسافة 1950 متر برعاية «بنك الإمارات دبي الوطني» البالغ قيمة جوائزه 68 ألف درهم بقيادة الفارس راي داوسون وإشراف المدرب أحمد بن حرمش مسجلاً زمناً قدره 1.59.48 دقيقة وبفارق طولين وثلاثة أرباع الطول عن «سليستيال سفير» لـ«إسطبلات ميلنيوم» بقيادة الفارس جاري سانشيز وإشراف المدرب إسماعيل محمد.

وجاء في المركز الثالث «مقدام» لمصعب مأمون سليمان المكي بقيادة الفارس سام هتشكوت وإشراف المدرب دووج واتسون.

الشوط السادس

ظفر «بريفنت» لأحمد غليطة المهيري بلقب الشوط السادس الرئيس لمسافة 1800 متر برعاية «إسطبلات شادويل» البالغ قيمة جوائزه 84 ألف درهم بقيادة الفارس راي داوسون وإشراف المدرب أحمد بن حرمش مسجلاً زمناً قدره 1.50.34 دقيقة وبفارق طول وربع الطول عن «مونوسكي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس رويستون فرنش وإشراف المدرب سالم بن غدير.

وحل ثالثاً «داون اون دا بايو» المملوك أيضاً لسموه بقيادة الفارس زافير زياني وإشراف المدرب سالم بن غدير.

الشوط السابع

حقق «ليدر شيب» لأحمد بلقاسم لقب الشوط السابع والختامي لمسافة 1600 متر برعاية «المشرق لخدمات الري» البالغ قيمة جوائزه 60 ألف درهم بقيادة الفارس جاري سانشيز وإشراف المدرب هلال العلوي مسجلاً زمناً قدره 1.38.60 دقيقة وبفارق 3 أطوال وربع الطول عن «يورمان» لمحمد خليل أحمد بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار.

وجاء في المركز الثالث «بانوشوشيك» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس رويستون فرنش وإشراف المدرب سالم بن غدير.

وتقدم المدرب هلال العلوي بالتهنئة إلى المالك أحمد بلقاسم على الفوز باللقب، مؤكداً أن أرضية المضمار تناسبه لذلك فإن جميع مشاركاته منصبة على المضمار الأصفر.

وتمنى هلال العلوي أن تتواصل إنجازات البطل في السباقات والمشاركات المقبلة في الموسم.

تكريم مستحق

ومن جانب آخر، قام المهندس شريف الحلواني مدير مضمار جبل علي وياسر مبروك وراشد البلوشي ممثلاً هيئة الإمارات لسباق الخيل بتكريم أفضل مدرب وفارس للسباق الماضي، والتي استلمها المدرب أحمد بن حرمش والفارس راي داوسون.

إشادة الرعاة

كما أشاد رعاة السباق بالمستوى التنظيمي وقوة المنافسات في المضمار الأصفر، إذ أكدت دلال أحمد الرضا من «إسكانا - تكافل - الشركة العربية الإسكندنافية للتأمين» بأن الشركة ظلت مرتبطة بسباقات المضمار الأصفر منذ انطلاقته، خاصة أن الفروسية وسباقات الخيل مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بعادات وتقاليد مجتمعنا، وكذلك الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة لهذه الرياضة.

وأضافت بأن السباقات ظلت تنمو وتزدهر في الدولة إذ أصبحت ملتقى للسباقات الدولية وتشهد مشاركة نخبة من أقوى الخيول العالمية.

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