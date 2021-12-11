قنصل رومانيا بالدولة: نرغب في تطوير علاقاتنا مع الإمارات بالفروسية

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

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أعربت نيكوليتا تيودوروفيتشي قنصل عام رومانيا لدى الدولة، عن رغبتها في تطوير العلاقات مع الإمارات في مجال الفروسية وسباقات الخيل، خاصة الخيول العربية الأصيلة، حيث يمتلكون إسطبلات عريقة للخيول العربية الأصيلة تنحدر من أبرز السلالات العريقة.

وقالت قنصل عام رومانيا في الدولة بأنها ترتبط بمضمار جبل علي العائلي منذ العام 2016، حيث أسهمت في توزيع الجوائز للأبطال.

وأضافت بأنها تسعى للارتقاء بالفروسية في بلادها، وكذلك تربية الناشئين على حب الخيول منذ نعومة أظافرهم.

وقالت نيكوليتا تيودوروفيتشي إنها لاحظت بـأن الأجواء في المضمار العائلي حميمية، إذ نشاهد الأسر بالمضمار تشجع بقوة، وتتفاعل مع الخيول المشاركة في الأشواط، وفي الوقت ذاته يتمتع بالمضمار الأصفر بأرضية مميزة تختلف عن باقي أرضيات المضامير الأخرى في الدولة.

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