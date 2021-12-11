ثنائية لـ «شادويل» في رابع سباقات نادي دبي لسباق الخيل بـ «ميدان»

المصدر: دبي – بهاء الدين عطا – خالد المهيري

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حققت إسطبلات «شادويل» ثنائية في الأمسية الرابعة لسباقات نادي دبي لسباق الخيل الذي أقيم على مضمار «ميدان» العالمي يوم الأول من أمس برعاية «موانئ دبي العالمية».

وشهد الأمسية المهندس محمد سعيد الشحي، عضو مجلس الإدارة، المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، واللواء خبير محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة، المدير العام لنادي دبي لسباق الخيل، وحمد الشامسي، نائب المدير العام لنادي دبي لسباق الخيل، وعدد من المسؤولين من «موانئ دبي العالمية».

وجاءت انتصارات «شادويل» عبر «مبكر» الذي حقق لقب الشوط الرابع الرئيس لمسافة 1200 متر برعاية «موانئ دبي العالمية – الإمارات للسرعة»، و«مقرب» الذي اقتنص لقب الشوط الخامس لمسافة 1400 متر برعاية «ميناء جبل علي».

وشهد السباق تألق المدربين دووج واتسون وبوبات سيمار، إذ حققا ثنائية لكل منهما.

الشوط الأول

اقتنصت «شهامة» لـ «كيه اتش كيه للسباقات» لقب الشوط الأول لمسافة 1400 متر برعاية «ميناء الحمرية» والبالغ قيمة جوائزه 82 ألفاً و500 درهم بقيادة الفارس أدري دي فريز وإشراف المدرب فوزي ناس مسجلة زمناً قدره 1.25.70 دقيقة وبفارق 9 أطوال عن «منوه» لأحمد بن طوق المري، بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون.

وحلت في المركز الثالث «نوبديز جوك» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس سام هتشكوت وإشراف المدرب دووج واتسون.

الشوط الثاني

ظفرت «المروم» لـ «إسطبلات الراشد» لقب الشوط الثاني لمسافة 1600 متر برعاية «المنطقة الحرة لجبل علي – جافزا» والبالغ قيمة جوائزه 82 ألفاً و500 درهم بقيادة الفارس شون كيران وإشراف المدرب بوبات سيمار مسجلة زمناً قدره 1.40.17 دقيقة وبفارق رقبة عن «امداكم» لمالكه البشير سالم الحراري بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب مصبح المهيري.

وجاء ثالثاً «ليك كوزواي» لجون والتر مورايس بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار.

الشوط الثالث

حقق «صنديد» لمالكيه مصعب الريس وعلي خلفان الشاوي لقب الشوط الثالث لمسافة 1600 متر برعاية «ميناء راشد» والبالغ قيمة جوائزه 87 ألفاً و500 درهم بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون مسجلاً زمناً قدره 1.39.18 دقيقة وبفارق طول ونصف الطول عن «زيرو تو ايه هندرد» لملاكه آفني كابور وشارنش كابور ونيراف كابور بقيادة الفارس باتريك كوسجراف وإشراف المدرب بوبات سيمار.

وحل في المركز الثالث «وينرز كلوب» للأمير سلطان بن مشعل بن عبد العزيز بقيادة الفارس سام هتشكوت وإشراف المدرب دووج واتسون.

الشوط الرابع

اقتنص «مبكر» لـ «شادويل» لقب الشوط الرابع الرئيس لمسافة 1200 متر برعاية «موانئ دبي العالمية – الإمارات للسرعة» والبالغ قيمة جوائزه 105 آلاف درهم بقيادة الفارس دين أونيل وإشراف المدرب دووج واتسون مسجلاً زمناً قدره 1.12.49 دقيقة وبفارق طولين ونصف الطول عن «اون ذا وارباث» لناصر عسكر بقيادة الفارس راي داوسون وإشراف المدرب مصبح المهيري.

وجاء ثالثاً «فاساري» لـ «يونيون للسباقات» وعبد الله المعمري بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب مصبح المهيري.

الشوط الخامس

ظفر «مقرب» لـ «شادويل» بلقب الشوط الخامس لمسافة 1400 متر برعاية «ميناء جبل علي» والبالغ قيمة جوائزه 92 ألفاً و500 درهم بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب مصبح المهيري مسجلاً زمناً قدره 1.25.71 دقيقة وبفارق 4 أطوال وربع الطول عن «رنان» لـ «ر ر ر للسباقات» بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار.

وحل في المركز الثالث «هايد بارك» لسلطان علي بقيادة الفارس رويستون فرنش وإشراف المدرب سالم بن غدير.

الشوط السادس

حقق «دسكوفري آيلاند» لمحمد خليل أحمد لقب الشوط السادس والختامي لمسافة 1200 متر برعاية «مرفأ ديرة» والبالغ قيمة جوائزه 82 ألفاً و500 درهم بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار مسجلاً زمناً قدره 1.13.01 دقيقة وبفارق 5 أطوال وثلاثة أرباع الطول عن «زهو» لـ «إسطبلات الراشد» بقيادة الفارس باتريك كوسجراف وإشراف المدرب بوبات سيمار.

وجاء ثالثاً «لا بأس» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب نيكولاس باشلارد.

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