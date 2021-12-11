علي خلفان الشاوي: فوز «صنديد» أسعدنا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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عبر علي خلفان الشاوي عن سعادته بالانتصار الأول الذي حققه بطل الشوط الثالث «صنديد» على مضمار «ميدان».

وأضاف قائلاً: (الفوز بمضمار «ميدان» له طعم خاص، كونه مضماراً عالمياً وتشارك في منافساته نخبة من أبرز الخيول العالمية الشهيرة).

وقال إن البطل يشارك المرة الثانية على المضمار العالمي هذا الموسم إذ حل رابعاً.

وأضاف إن لديهم عدداً من الخيول التي يشرف عليها مختلف المدربين بالدولة، مشيداً في الوقت ذاته بالمدرب دووج واتسون الذي أشرف على تدريب «صنديد».

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