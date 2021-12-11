دووج واتسون: «مبكر» حقق توقعاتنا ويتجه إلى الكرنفال

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

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أعرب المدرب دووج واتسون عن سعادته بالفوز القوي الذي حققه البطل «مبكر» لـ«شادويل» في الشوط الرابع الرئيس لمسافة 1200 متر، إذ تطور مستواه في تدريباته الأخيرة ضمن الاستعداد للسباق. وأضاف أنهم قرروا تخفيض المسافة إلى الـ 1200 متر بعد خسارته في مشاركته الأخيرة التي كانت لمسافة 1400 متر بمضمار «ميدان».

وأعلن دووج واتسون أن الوجهة المقبلة هي سباقات كرنفال كأس دبي العالمي، إذ سوف يخلد للراحة في الفترة المقبلة.

كما أشاد دووج واتسون بالفوز الذي حققه البطل «صنديد» في الشوط الثالث لمسافة 1600 متر، مؤكداً قدرته للمنافسة حتى الـ 1900 متر.

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