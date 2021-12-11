مصبح المهيري: غيرنا خطة «مقرب» فنال اللقب

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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أشاد المدرب مصبح المهيري بالإنجاز الذي حققه «مقرب» لـ«شادويل»، الذي اقتنص لقب الشوط الخامس برعاية «ميناء جبل علي» لمسافة 1400 متر، متغلباً على أقوى الخيول المشاركة في الشوط.

وقال مصبح المهيري إن سبب خسارة البطل في السباق الماضي يعود إلى عدم تصرف الفارس دين أونيل بطريقة حكيمة، حيث تأخر من الانطلاقة، لذا قمنا بتغيير الخطة بتبديل الغمامة والفارس في هذا السباق، إذ تحسن أداؤه للأفضل وحقق اللقب ببراعة ومهارة.

وأكد مصبح المهيري أن الوجهة القادمة قد تكون أحد سباقات كرنفال كأس دبي العالمي، حيث يمكنه المنافسة في السباقات الكلاسيكية.

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