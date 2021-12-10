سباق «بردبي» في جبل علي اليوم

المصدر: دبي- خالد المهيري

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ينظم مضمار جبل علي اليوم سباقه الرابع لهذا الموسم، ويتألف السباق الذي أطلق عليه اسم «بردبي» من سبعة أشواط، تبلغ القيمة الإجمالية لجوائزها المالية 484 ألف درهم، برعاية عدد من الشركات الوطنية.

الشوط الأول

ويشهد الشوط الأول لمسافة 1400 متر المخصص للخيول العربية الأصيلة برعاية «مضمار جبل علي» والبالغ قيمة جوائزه 60 ألف درهم مشاركة 16 خيلاً أبرزها «جلال الريف» و«أورتاغون» و«صارم الريف» لـ «إسطبلات العجبان»، «أريم ورسان» للشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، «ظليم الثاني ورسان» للشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان، «إي إس غازي» للشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، «ضاري ورسان» لـ «إسطبلات ورسان».

الشوط الثاني

يشارك في الشوط الثاني لمسافة 1400 متر برعاية «الشعفار للإستثمار» والبالغ قيمة جوائزه 84 ألف درهم 9 خيول أبرزها «فنار» و«المرعب» و«جدول» و«إشتراك» و«شجي» و«الخط» لـ «شادويل»، «آيلاند رول» لمحمد أحمد علي السبوسي، «إكسبريشونيست» لمالكه البشير سالم الحراري، «لو أوف بيس» لناصر عسكر.

الشوط الثالث

يشهد الشوط الثالث لمسافة 1200 متر برعاية «بنك دبي التجاري» والبالغ قيمة جوائزه 60 ألف درهم مشاركة 7 خيول أبرزها «عنيف» لـ «إسطبلات الراشد»، «دجنيتي جوي» لمالكه البشير سالم الحراري، «موربان» لعيد الشامسي، «نمر» لـ «الإسطبلات الوطنية»، «نو ليميتس» لناصر عسكر، «ساوند أوف دبي» لأحمد بلقاسم، «وايلد ريثم» لـ «نقابة خرطوم للسباق».

الشوط الرابع

يشارك في الشوط الرابع لمسافة 1000 متر برعاية «إسكانا – تكافل – الشركة العربية الإسكندنافية للتأمين» البالغ قيمة جوائزه 68 ألف درهم، 7 خيول أبرزها «تشابه» لـ «شادويل»، «درمور» لـ «الإسطبلات الوطنية»، «كوايسايد» لعلي حداد، «رويال أبوينتمينت» لمحمد خليفة البسطي، «دريم واريور» لعبد الله محمد درويش عبد اللطيف الخوري، «دينجرس ثوت» لـ دينجرس ثوت – الإمارات للسباقات الترفيهية «،»توب ميشن «لسالم أحمد راشد عبد الله الشامسي.

الشوط الخامس

يشهد الشوط الخامس لمسافة 1950 متر برعاية» بنك الإمارات دبي الوطني «البالغ قيمة جوائزه 68 ألف درهم مشاركة 13 خيلاً أبرزها» فراسربيرج «و» كوتشي سابيشي «لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم،» أريبيان موون «و» البارز «لـ» الإسطبلات الوطنية «،» زوكيني «لحمدان بن حرمش،» سليستيال سفير «لـ» إسطبلات ميلنيوم «.

الشوط السادس

يشارك في الشوط السادس لمسافة 1800 متر برعاية» إسطبلات شادويل «البالغ قيمة جوائزه 84 ألف درهم، 6 خيول أبرزها» داون اون دا بايو «و» مونوسكي «لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم،» القعقاع «لـ» شادويل «،» شامبيت «للأمير سلطان بن مشعل بن عبد العزيز،» سند ليبيا «لـ» إتش وبي «،» بريفنت «لأحمد غليطة المهيري.

الشوط السابع

يشهد الشوط السابع لمسافة 1600 متر برعاية» المشرق لخدمات الري «البالغ قيمة جوائزه 60 ألف درهم مشاركة 7 خيول أبرزها» بانوشوشيك «لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم،» كريك هورايزون «لحمدان بن حرمش،» إكسبريس روت «لـ» إسطبلات الراشد «،» ليدر شيب «لأحمد بلقاسم،» روسادو «لراشد سهيل ماجد بن صقر المري،» تيك إت ثندر «لعلي حداد،( يورمان ) لمحمد لخليل أحمد.

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