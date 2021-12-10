تألق «تقدير» و«إزمير» بمهرجان منصور بن زايد في فرنسا

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

ت + ت - الحجم الطبيعي

توج «تقدير» لإسطبلات الأصايل فرنسا، و«إزمير» دو كارير بطلين لسباقي كأس دائرة الثقافة والسياحة، وكأس الأرشيف الوطني الإمارات، ضمن مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، والذي جرى أمس مضمار باو الفرنسي.

وتقام سباقات المهرجان تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم الملّاك والمربّين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي.

واكتسح «تقدير» لإسطبلات الأصايل فرنسا، بإشراف فرانسوا روهات، وقيادة فالنتين سيجوي، منافسيه بفارق 7,5 أطوال، في سباق دائرة الثقافة والسياحة للخيول في سن ثلاث سنوات، لمسافة 1400 متر، البالغة جائزته 18 ألف يورو.

وسجل «تقدير» المنحدر من نسل «صير بني ياس» زمناً وقدره 1:30:80 دقيقة، وجاء ثانياً «امبدور دو بوزلس» لمارسيل ميزي، بقيادة جوردوان بلاتو، فيما جاء ثالثاً «شعلان» للشيخ محمد بن خليفة آل ثاني، بقيادة جيروم كابري.

وانتزع «إزمير دو كارير» لاكيور دي سيرا، بإشراف توماس دوميلو، وقيادة اميلين ريفولت لقب سباق كأس الأرشيف الوطني لمسافة 2000 متر، البالغة جائزته 18 ألف يورو، بعد فاصل من الإثارة والتشويق.

وجاء فوز «إزمير دو كارير» بفارق نصف طول عن «أجرد عذبة» لإسطبلات ياس لإدارة سباقات الخيل، وقيادة انطوني جراستوس، وسجل البطل زمناً وقدره 2:14:20 دقيقة، فيما جاء ثالثاً «كوثر» للخيالة السلطانية العمانية، بقيادة ماكسيم فولون.

دعم

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف الوطني الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعي أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز