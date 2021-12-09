السباق الرابع لـ«نادي دبي لسباق الخيل» اليوم

المصدر: دبي - خالد المهيري

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ينطلق اليوم السباق الرابع لموسم نادي دبي لسباق الخيل على مضمار «ميدان» العالمي الذي يتضمن 6 أشواط قوية برعاية «موانئ دبي العالمية» فيما تبلغ القيمة الإجمالية للأمسية 532.5 ألف درهم.

الشوط الأول

يشهد الشوط الأول لمسافة 1400 متر برعاية «ميناء الحمرية» والبالغ قيمة جوائزه 82 ألفاً و500 درهم، مشاركة 10 مهرات أبرزها «نوبديز جوك» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، «جدايل» لمحمد سعيد الشحي، «تريبولي مون» لناصر عسكر، «تيوليب آر» و«فايوليت آر» لـ«إسطبلات الراشد».

الشوط الثاني

يشارك في الشوط الثاني لمسافة 1600 متر برعاية «المنطقة الحرة لجبل علي - جافزا» والبالغ قيمة جوائزه 82 ألفاً و500 درهم 8 خيول أبرزها «ليك كوزواي» لجون والتر مورايس، «بن مالك» لـ«فيروز للسباقات»، «امداكم» لمالكه البشير سالم الحراري، «تالو» لـ«فريق القمة للسباقات».

الشوط الثالث

يشهد الشوط الثالث لمسافة 1600 متر برعاية «ميناء راشد» والبالغ قيمة جوائزه 87 ألفاً و500 درهم مشاركة 11 خيلاً أبرزها «أنتولد سيكريت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «رعد» لـ«ر ر ر للسباقات»، «وينرز كلوب» للأمير سلطان بن مشعل بن عبد العزيز، «بيلفاير» لحمد راشد بن غدير، «ميامي جوي» لسعيد حميد الطاير.

الشوط الرابع

يشارك في الشوط الرابع الرئيسي لمسافة 1200 متر برعاية «موانئ دبي العالمية - الإمارات للسرعة» والبالغ قيمة جوائزه 105 آلاف درهم 8 خيول أبرزها «مبكر» و«الكرامة» لـ«شادويل»، «لافاسبين» و«ليدينج سبيريت» لمحمد خليل أحمد، «اون ذا وارباث» لناصر عسكر، «ميليسيرتيس» لمالكه البشير سالم الحراري، «مكمانامان» لـ«إسطبلات الراشد»، «فارساي» لـ«يونيون للسباقات» وعبد الله المعمري.

الشوط الخامس

يشهد الشوط الخامس لمسافة 1400 متر برعاية «ميناء جبل علي» والبالغ قيمة جوائزه 92 ألفاً و500 درهم مشاركة 7 خيول أبرزها «سديد» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «إحساسي» و«مقرب» لـ«شادويل»، «رنان» لـ«ر ر ر للسباقات»، «دبل أورب» للشيخ أحمد بن دلموك آل مكتوم.

الشوط السادس

يشارك في الشوط السادس والختامي لمسافة 1200 متر برعاية «مرفأ ديرة» والبالغ قيمة جوائزه 82 ألفاً و500 درهم 8 خيول أبرزها «لاين أوف صن شاين» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «لا بأس» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «بوادي سبريت» لسلمان علي الصابري، «بنين» لمصعب مأمون سليمان المكي.

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