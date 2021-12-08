انطلاق منافسات الأسبوع العاشر لدوري القفز

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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تنطلق عصر غد منافسات الأسبوع العاشر لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، على ميدان مركز الإمارات للفروسية في دبي، بإشراف اتحاد الفروسية والسباق، ورعاية لونجين، وتعاون مركز الإمارات للفروسية، الذي سبق له استضافة منافسات الأسبوع الخامس لدوري القفز في أكتوبر الماضي.

لقاء اليوم الذي يجمع بين فرسان وفارسات القفز في 10 منافسات تقام على مدى ثلاثة أيام، تختتم مساء السبت، تجعلهم أكثر قرباً من انتهاء القسم الأول لمنافسات النسخة العاشرة للدوري واكتمال حلقاته الأسبوع المقبل، على ميدان نادي العين للفروسية والرماية والغولف، قبل انطلاقة سلسلة بطولات القفز الدولية، من جميع التصنيفات بالموسم الإماراتي، ابتداءً من ميادين نادي العين للفروسية من 22 ديسمبر الجاري حتى 19 فبراير المقبل على ميدان نادي دبي للبولو والفروسية.

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