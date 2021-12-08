مضمار جبل علي جاهز لسباق «بر دبي» الجمعة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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ينظم مضمار جبل علي بعد غدٍ حفل سباقه الرابع لهذا الموسم، ويتألف السباق الذي أطلق عليه اسم «بر دبي» من سبعة أشواط، تبلغ القيمة الإجمالية لجوائزها المالية 484 ألف درهم، برعاية عدد من الشركات الوطنية.

وأكد أحمد سعيد الشحي، عضو اللجنة المنظمة لسباقات مضمار جبل علي، اكتمال الاستعدادات لاستقبال السباق الرابع للمضمار «سباق بر دبي»، متمنياً أن يخرج السباق بصورة رائعة وجميلة ترضي الجميع. وقال إن مضمار جبل علي بمرافقه العديدة والمهيأة يسعى لتوفير أقصى درجات الراحة للجميع من ملاك ومدربين وفرسان.

بالإضافة إلى جمهور المضمار الذي ظل يحرص على الحضور بأعداد كبيرة. وقال الشحي إن الجهود التي بذلت من أجل تطوير المضمار تأتي تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، مؤسس وراعي المضمار.

من جانبه تقدم المهندس شريف الحلواني بالشكر لجميع رعاة السباقات، وقال: «نتمنى أن يخرج اليوم على الصورة المثلى التي يتمناها جميع الرعاة، ويحصلوا على المردود الإعلامي المنتظر لمثل هذه الرعايات المقدرة، ونأمل أن يستمر تواصلنا لدعم سباقات الخيل في الدولة بصفة عامة وفي المضمار الأصفر بصفة خاصة».

وتقدم الحلواني بالشكر لهيئة الإمارات لسباق الخيل على جهودها وتعاونها الدائم في سبيل تطوير السباقات بالمضمار الأصفر والوصول إلى كل ما يطلبه الملاك والمدربون والفرسان مما كان له أكبر الأثر في إثراء سباقات الخيل بمضمار جبل علي.

ترحيب بالجمهور

وأعربت إدارة المضمار عن ترحيبها بالجمهور في السباق الرابع للمضمار العائلي، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية باتباع بروتوكول "كوفيد 19"، وفقاً لتوجيهات الجهات المختصة. رصدت اللجنة المنظمة لسباقات مضمار جبل علي 100 جائزة عينية للجمهور، عن طريق الكوبونات التي ستوزع مجاناً على البوابات.

جوائز

ورصدت المؤسسات والشركات الراعية لسباق بر دبي جوائز مالية للأشواط السبعة، بلغت قيمتها الإجمالية 484 ألف درهم موزعة كالتالي: الشوط الأول برعاية «مضمار جبل علي» 60 ألف درهم، ويقام الشوط الثاني برعاية «الشعفار للاستثمار» وتبلغ قيمة جوائزه 84 ألف درهم، والشوط الثالث برعاية «بنك دبي التجاري» بقيمة 60 ألف درهم، وترعى «اسكانا» الشوط الرابع، وتبلغ قيمة جوائزه 68 ألف درهم، وخصصت 68 ألف درهم للشوط الخامس برعاية «بنك الإمارات دبي الوطني»، و84 ألف درهم للشوط السادس برعاية «شادويل»، أما الشوط السابع برعاية «المشرق لخدمات الري» بقيمة 60 ألف درهم.

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