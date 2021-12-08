شارلي آبلبي يتوج بطلاً للمدربين في المملكة المتحدة

المصدر: لندن - البيان الرياضي

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توج مدرب فريق جودلفين شارلي آبلبي بطلاً للمدربين في بريطانيا لعام 2021، على هامش حفل جوائز داربي لاتحاد صحافيي ومصوري السباقات، بالعاصمة البريطانية لندن.

تقدم شارلي آبلبي بخالص الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي (رعاه الله) لتكليفه مدرباً لجودلفين، وأثنى على فريقه في مولتون بادوكس لتفانيهم وجهودهم المضنية محلياً وعالمياً في موسم طويل وحافل بالإنجاز.

وعلى الرغم من أن موسم السباقات المضمارية يمتد حتى 31 ديسمبر الجاري، إلا أن آبلبي حقق صدارة يصعب الوصول إليها، وتمكن من تحقيق 113 فوزاً بمعدل نجاح بلغ 29% وجوائز مالية بلغت في مجموعها 4.88 ملايين جنيه إسترليني، ما يعني أنه يتقدم بأكثر من 570 ألف جنيه إسترليني عن أقرب منافسيه وهو اندرو بالدنغ.

وقال آبلبي: كان موسماً رائعاً، وهو العام الأكثر إمتاعاً بالنسبة لي مدرباً، وأعتقد أن الجميع في مولتون بادوكس لديهم الشعور نفسه، وأصبح معهوداً تكرار عبارة «إنه مجهود الفريق»، ولكن هذه حقيقة،نحن محظوظون بأن تكونت لفريقنا ثروة من الخبرة والمعرفة، وأود أن أتقدم بالشكر لمساعدي في التدريب ماري ميرفي واليكس مريم، إضافة إلى هانا بولارد في المكتب، وكريس كونيت، كبير السواس المشرفين على السفر والذي سافر مع خيول جودلفين إلى مختلف دول العالم.

وأضاف آبلبي بقوله: إن الدعم المحوري لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي (رعاه الله)، يقف وراء النجاحات التي حققها جودلفين، ولا سيما هذا العام، وقد منحتني مساندة سموه على المستويات كافة الثقة مدرباً بأداء المهام الموكلة لي، ولعل نصيحة سموه قبيل الديربي، سنظل ممتنين لها إلى الأبد، إذ كان رأيي في ذلك الوقت أن «أديار» سيكون خيلاً أفضل في وقت لاحق من الموسم، وأن سباق سانت ليجر ربما يكون هدفاً أكثر ملاءمة له، ولكن سموه قال: «شارلي.. الفوز بالديربي يتطلب قدرات تحملية.. أشركه في السباق»، وما حدث بعد ذلك كان جزءاً من التاريخ.

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