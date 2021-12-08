«أجرد عذبة» و«تقدير» ينافسان بمضمار باو الفرنسي

المصدر: باريس - البيان الرياضي

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بعد ختام رائع للنسخة الـ 13 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية ، على أرض العاصمة الإماراتية أبوظبي.

والذي تضمن النسخة السابعة لجوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، يعود المهرجان العالمي، المخصص للخيول العربية الأصيلة، لمواصلة رسالته على الساحة العالمية، وبالتحديد في مضمار باو الفرنسي بسباقين يحملان اسم كأس دائرة الثقافة والسياحة، وكأس الأرشيف الوطني ـ الإمارات.

وتقام سباقات المهرجان، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي.

ويبدأ السباق بكأس مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ـ دائرة الثقافة والسياحة ـ للخيول في سن ثلاث سنوات، لمسافة 1400 متر، البالغ جائزته 18 ألف يورو، بمشاركة 7 خيول تسعى لتسجيل اسمها في قائمة الفائزين. ويتصدر خيول الإمارات «تقدير» لإسطبلات الأصائل ـ فرنسا، بإشراف فرانسوا روهات، ، الذي حل ثانياً في أول مشاركة له في سباقات الخيول العربية المبتدئة بسباق بري سيد لمسافة 1400 متر، البالغ جائزته 18.000 درهم.

كأس الأرشيف الوطني

ويمثل إسطبلات ياس لإدارة سباقات الخيل «أجرد عذبة» في سباق كأس الأرشيف الوطني لمسافة 2000 متر، البالغ جائزته 18.000 درهم، وكان ابن «ايه اف البحر» بإشراف دي غوليمن، وقيادة انطوني جراستوس، قد حل خامساً وثالثاً خلال مشاركتين.

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