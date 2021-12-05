علي القاسمي بطل «الباهية لقفز الحواجز»

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

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توّج الفارس الشيخ علي بن عبد الله القاسمي مع الفرس «كشاريل» بلقب بطولة الباهية الدولية لقفز الحواجز من فئة النجمة في نسختها الأولى، وحاز الفارس السوري شادي غريب على جائزة بطولة خيول القفز الصغيرة من الفئة نفسها، بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، واتحاد الإمارات للفروسية.

وأقيمت بالتزامن مع احتفالات الإمارات بعيد الاتحاد الخمسين، واشتملت على 6 منافسات، بالإضافة إلى منافستين لبطولة خيول القفز الصغيرة، وشارك فيها 100 فارس وفارسة من جميع الفئات، عدد كبير منهم من فئتي الأشبال والمبتدئين.

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