14 من نخبة الخيول تطارد «جوهرة زايد» في أبوظبي اليوم

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

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تتجه الأنظار صوب نادي أبوظبي للفروسية، مساء اليوم، والذي يجذب 14 من نخبة الخيول العربية الأصيلة، التي تسعى للفوز بسباق كأس جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، لمسافة 2200 متر، في الشوط الخامس من الحفل، الذي يقام ضمن ختام النسخة 13 من مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة، ويتضمن 7 أشواط مثيرة وساخنة، بمشاركة 89 خيلاً، تتنافس على جوائز مالية بقيمة 6.380 ملايين درهم.

ويشهد شوط سباق الجوهرة، الأبرز والأغلى، بقيمة 5 ملايين درهم، تنافساً قوياً بين أبرز الخيول التي تعمل للتتويج باللقب، أبرزها «بسمة» لصاحب السمو رئيس الدولة، و«حيان» العائد إلى ياس لإدارة السباقات، و«صمود» لياس للسباقات، و«حراب» لوثبة للسباقات، و«الربع الخالي»، «أوتومان» لإسطبلات العجبان، و«سوكو» لاسطبلات الوطنية، و«إيه إف الوجل» لخالد النابودة، و«داجوي لوتوا» الرحماني للسباقات، و«متوكل الخالدية» العائد إلى أبناء الأمير خالد بن سلطان آل سعود، و«آر بي فرش» لنقابة بيرلي، و«آرتميس» للشيخ محمد بن خليفة آل ثاني، و«هوجار» العائد إلى الشيخة ريم آل ثاني، و«ليدي برنسيس» خليفة الكواري، فيما انسحب حامل اللقب، الجواد البلجيكي «ميسي» من السباق، دون الكشف عن الأسباب.

شوط المهرجان

وستكون انطلاقة الحفل في الشوط الأول، عند الساعة الخامسة، بسباق كأس مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لمسافة 2200 متر، بمشاركة 13 خيلاً، تتنافس على جوائز مالية بقية 100 ألف درهم، يبرز منها «أوكتيف»، «أركان الريف»، «جوال الريف»، وفي الشوط الثاني، يقام سباق كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، لمسافة 1600 متر، المخصص للمهرات والأفراس، بمشاركة 9 خيول قوية، وجوائز مالية بقيمة 150 ألف درهم، ومن الخيول المرشحة للقب «آر بي تو بيرن»، «نضرة»، «احتشام»، ويقام سباق كأس الخيول العربية في الشوط الثالث، لمسافة الميل، بمشاركة 14 خيلاً، أبرزهم «سطام مسقط»، «حكام»، «غولاش» وتبلغ جوائز هذا الشوط 150 ألف درهم.

وينتقل الحفل في الشوط الرابع، إلى سباق كأس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، لليوم الوطني، لمسافة 1600 متر، والذي يجمع 10 خيول قوية، تتنافس على جوائز مالية بقيمة نصف مليون درهم، أبرزها «حميم»، «مجيب»، «عارف».

وفي الشوط السادس، يقام سباق كأس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لعيد الاتحاد الوطني، للخيول المهجنة الأصيلة، لمسافة الميل، بمشاركة 13 خيلاً، وجوائز مالية بقيمة 380 ألف درهم، ويبرز في السباق «شامخ»، «زمان»، «ميلشوت».

شوط الختام

ويختتم الحفل في الشوط السابع الأخير، بسباق كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة، لمسافة 1400 متر، بمشاركة حصة كاملة من الخيول، تتنافس على جوائز مالية قدرها 100 ألف درهم، ومن الخيول المرشحة لمنصات التتويج، «حوافز»، و«إيه إف أشهم»، و«إيه إف درس».

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