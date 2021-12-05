ليلى المرزوقي تتوج بلقب كأس «أم الإمارات» للقدرة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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تُوجت الفارسة ليلى المرزوقي بلقب سباق كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» للقدرة للسيدات لمسافة 100 كلم لملاك الاسطبلات الخاصة والذي نظمته قرية الإمارات العالمية بالوثبة أمس، دعماً للملاك من أجل تطوير رياضة الفروسية في الدولة بمشاركة 141 فارسة تنافسن على اللقب الثمين في ثاني سباقات القرية في الموسم الجديد.

وأكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» في كلمة لها بمناسبة السباق: «نفخر بما وصلت إليه فارسات دولة الإمارات من مكانة رائدة في رياضة القدرة التي تمثل ارتباطاً بالماضي العريق والتراث، بفضل عزيمتهن وإصرارهن على النجاح والإنجاز، ليتركن بصمتهن المشرفة ويحجزن مكانتهن على منصات التتويج في مختلف السباقات التي تستضيفها الإمارات، ليستحققن عن جدارة تنظيم سباقات خاصة بالسيدات تكريماً ودعماً لهن لممارسة هذه الرياضة النبيلة، ونحن مستمرون في دعمهن من أجل تمثيل بلادهن على أحسن وجه».

منافسة قوية

وبالعودة إلى السباق تمكنت الفارسة البطلة من انتزاع اللقب على صهوة «مومينتام» من اسطبلات الكمدة في زمن قدره 3:30:11 ساعات بعد منافسة قوية وصولاً لخط النهاية الذي شهد تسارعاً بين الفارسات للحصول على المراكز المتقدمة، وجاءت في المركز الثاني كاميلا كارت على صهوة «أورسيني» من اسطبلات ماس 7 بزمن قدره 3:32:14 ساعات، وحلت في المركز الثالث ميثاء عبيد الكعبي على صهوة «إن بي أنجيلينا جولي» العائدة إلى اسطبلات الخيول بعد أن قطعت المسافة في 3:32:26 ساعات.

تتويج الفائزات

وعقب إعلان النتيجة واعتمادها رسمياً تم تتويج الفائزات بوساطة نورة خليفة السويدي الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، وحميد الشمري نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة، ومسلم العامري المدير العام لقرية الإمارات العالمية للقدرة، وعبدالرحمن الرميثي مشرف القرية، ولارا صوايا المديرة التنفيذية لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة، ومحمد الحضرمي مدير الفعاليات بقرية الوثبة، بحضور زوجات سفراء عدد من الدول لدى دولة الإمارات.

سعادة

عبرت الفارسة ليلى المرزوقي عن سعادتها بالتتويج بلقب كأس سباق «أم الإمارات»، وقالت إن السباق كان قوياً ولكن الخيل «مومينتام» جعله سهلاً بقوته وقدرته على تخطي المنافسين وبلوغ خط النهاية بكامل طاقته، وشكرت المرزوقي اللجنة المنظمة على التنظيم الجيد، ذاكرة أن ذلك ساعد على خروج السباق بطريقة جيدة.

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