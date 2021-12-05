«براق» يظفر بلقب «الهيلي» في مضمار العين

المصدر: العين- طلحة عبد الله

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خطف الجواد «براق» لياس للسباقات، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، لقب الهيلي في الشوط الثاني بمضمار العين، برعاية «طيران الإمارات»، لمسافة 1800 متر ضمن مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية.

شهد السباق وتوج الفائزين ، الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان نائب رئيس جمعية الإمارات للخيول العربية، رئيس نادي العين للفروسية والرماية والغولف، ومطر اليبهوني رئيس اللجنة المنظمة، ومحمد الناصري مدير عام نادي العين للفروسية والرماية والغولف، وفيصل الرحماني نائب رئيس اللجنة المنظمة، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية.

وحققت خيول إسطبلات العجبان ، العائدة لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، ثلاثية عبر «أوزون لاير»، في الشوط الأول، و«جولدن ييرز»، في الشوط الثالث، و«بيج شيز»، في الشوط الخامس.

وفازت «الذيبة» للإسطبلات الوطنية، ، بلقب كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة، في الشوط السادس.

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