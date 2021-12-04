بن دري بطل كأس عيد الاتحاد للبولو

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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توج فريق بن دري للبولو بكأس عيد الاتحاد للبولو، بعد تغلبه في المباراة النهائية على هيسكث بسبعة أهداف مقابل أربعة، أقيمت البطولة على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية بدبي تزامناً مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الخمسين، وهو الفوز الثاني للبطل على منافسه بالبطولة بعد مباراة قوية تخللتها بعض اللمحات الفنية، خصوصاً من محمد بن دري الذي حصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة للمرة الثانية على التوالي، وأنهى بن دري مشواره بالبطولة دون أي خسارة.

نجح فريق ذئاب دبي في تحقيق المركز الثالث الفوز على انكورا بنجاش بستة أهداف ونصف مقابل ستة أهداف ليرد اعتباره من خسارته في المباراة الافتتاحية.

وقام فيليب دامات مدير فندق نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية بتتويج بن دري البطل ووصيفه فريق هيسكث، ومنح جائزة أفضل لاعب لمحمد بن دري ونال الحصان «جرابتا» جائزة أفضل خيل بالبطولة.

وأعرب حميد بن دري عن سعادته بفوز فريقه بالكأس من دون أي خسارة، وأكد أن فريقه على استعداد لدعم أي لاعب مواطن موهوب مع توفير الخيول له لمشاركته مع الفريق مستقبلاً.

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