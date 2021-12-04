«المستفز» يتوج بكأس مجلس التعاون الخليجي للخيول

المصدر: الشارقة – فائز بجبوج

ت + ت - الحجم الطبيعي

أهدى «المستفز» لمالكه مصبح علي المعمري من سلطنة عمان الشقيقة كأس الشوط الخامس الرئيسي «كأس مجلس التعاون الخليجي والمقدم من دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي» في «سباق كأس مجلس التعاون الخليجي 2021»، والذي نظمه نادي الشارقة للفروسية والسباق بالتعاون مع هيئة الإمارات لسباق الخيل وبرعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة الراعي الرئيسي للسباق.

ويأتي السباق بناءً على توجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وشهد مشاركة 67 من الخيول العربية الأصيلة والإنتاج المحلي والمهجنة، بأشواطه الستة وبمجمل جوائز 350 ألف درهم.

وشهد السباق الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق وسلطان اليحيائي مدير عام النادي وباتريك عون المدير التنفيذي لشركة لونجين.

واستطاع «المستفز» أن يحرز اللقب بقيادة الفارس العماني عمور الراسبي بعدما قطع مسافة 1700 متر في زمن 01.59.09 دقيقة، وحل بالمركز الثاني الجواد «إيه إف سند» لمالكه خليفه مطر النيادي.

وظفرت الفرس «إيه إف نشره» لخالد النابودة بلقب الشوط الأول «مقدم من شركة اتصالات» تكافؤ بعمر 4 سنوات للمهرات والأفراس لمسافة 1700م، بزمن 02.03.37 دقيقة.

وفاز «إيه إف مزمار» لخالد النابودة بالشوط الثاني «مقدم من الأرشيف الوطني» تكافؤ بعمر أربع سنوات فأكبر للمهور، لمسافة 1700م، بزمن 01.59.93 دقيقة، والثاني «إيه إف مصنف» لخالد النابودة والثالث «فانديم» للوثبة للسباقات التابعة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

الشوط الثالث

وحصد «الغربي» لمالكه سيف عشير المزروعي الشوط الثالث «مقدم من الوطنية للأعلاف» المخصص للخيول بعمر 4 سنوات فأكبر – تكافؤ، لمسافة 1000م، بزمن 01.05.56 دقيقة، والثاني «إيه إف فخامة» لأبوظبي ريسنغ وثالثاً «أشجان» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وفاز «إيه إف مخرج» لخالد النابودة بالشوط الرابع «مقدم من مجلس أبوظبي الرياضي» للخيول المبتدئة بعمر أربع سنوات فأكبر، لمسافة 2000م، بزمن 02.21.35 دقيقة، وحل ثانياً «شامخ» لياس للسباقات التابعة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وثالثاً «أكسفورد» لإسطبلات العجبان العائدة لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني.

وحصد الجواد «كوزمز كريمر» التابع لمزرعة كيدار لقب الشوط السادس «شوط مستشفى الشارقة للخيول» - تكافؤ للخيول المصنفة بعمر ثلاث سنوات وما فوق، لمسافة 1700م، بزمن 01.11.34 دقيقة، والثاني «الهدير» التابع لشادويل، والثالث «هونو رايل جاستيس» لمالكه فايز التركماني.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز