ليلى المرزوقي بطلة كأس فاطمة بنت مبارك للاسطبلات الخاصة للسيدات

المصدر: وام

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قالت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية .. " نفخر بما وصلت إليه فارسات الإمارات من مكانة رائدة في رياضة القدرة، التي تمثل ارتباط بالماضي العريق والتراث، بفضل عزيمتهن وإصرارهن على النجاح والإنجاز، ليتركن بصمتهن المشرفة ويحجزن مكانهن على منصات التتويج في مختلف السباقات التي تستضيفها الإمارات، ليستحقن عن جدارة تنظيم سباقات خاصة بالسيدات تكريماً ودعماً لهن على ممارسة هذه الرياضة النبيلة، ونحن مستمرون في دعمهن من أجل تمثيل بلادهن على أحسن وجه".

جاء ذلك في كلمة لسموها بمناسبة إقامة سباق سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للاسطبلات الخاصة ـ للسيدات اليوم بقرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ، وبمشاركة 141 فارسة من مختلف اندية وإسطبلات الدولة، بنظام التسعيرة حيث حدد لسعر الجواد صاحب المركز الأول 1.5 مليون درهم، والثاني مليون درهم، والثالث 500 ألف درهم.

واحرزت لقب النسخة العاشرة، الذي أقيم لمسافة 100 كلم على أربع مراحل، الفارسة ليلى المرزوقي على صهوة الجواد "مومنتوم" لإسطبلات الكمدة، قاطعة المسافة بزمن وقدره 3:30:11 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 28.54 كلم/ساعة، وجاءت في المركز الثاني الفارسة كاميلا كارت على صهوة "اورسيني" لإسطبلات ماس، بزمن وقدره 3:32:14 ساعة، فيما حلت في ثالثة الفارسة ميثاء الكعبي على صهوة الفرس "ان بي انجيلينا" لإسطبلات الخيول، وسجلت 3:32:26 ساعة.

وتوجت نورة السويدي الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، الفائزات بحضور حميد الشمري نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة، ومسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة.

وجاء السباق مثيراً وقوياً وشهد حماساً من الفارسات في جميع مراحله من أجل الظفر باللقب، وتصدرت الفارسة ليلى المرزوقي السباق في كل مراحله لتؤكد تفوقها بجدارة واستحقاق للقب.

وتوجه مسلم العامري بالشكر الى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" على دعمها المستمر لفتاة الإمارات في كافة المجالات وخاصة في سباقات القدرة مشيراً الى ان السباقات التي تحمل اسم سموها تتسم بالقوة كون الفوز بلقبها هو شرف كبير لاي فارسة تحققه.

من جانبها ، توجهت الفارسة ليلى المرزوقي بطلة السباق بالشكر والتقدير لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" على دعمها ومساندتها لفتاة الإمارات، واتاحة الفرصة للفارسات للمشاركة في سباق يحمل اسم سموها الغالي.

وأعربت المرزوقي عن سعادتها الكبيرة وهي تتوج بلقب غال لأول مرة في مسيرتها مع سباقات القدرة وهو شرف كبير أفخر واعتز به.

وقالت " السباق لم يكن سهلا فقد جاء قويا وسريعا وهو ما تتسم به سباقات السيدات حيث الحماس كبير والرغبة في الانتصار وتحقيق الفوز بلا حدود لدى جميع الفارسات".

شكراً منصور بن زايد

ورفع ملاك الإسطبلات الخاصة عبارات الشكر والثناء على مبادرة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بإقامة سباق سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك بنظام التسعيرة، مؤكدين ان هذا الدعم المتواصل لسموه للإسطبلات الخاصة يسهم في تطور السباقات ويمثل حافزاً للجميع لتقديم كل الجهد الممكن لأجل ان تصل سباقات القدرة في الإمارات الى أعلى المراتب.

جوائز قيمة للفائزات

بالإضافة الى التتويج بالكؤوس حصلت الفارسات على جوائز قيمة، حيث نالت بطلة السباق مبلغ 223 ألف درهم، والثانية والثالثة على 187 ألف درهم، فيما نالت صاحبات المراكز من الرابع وحتى العاشر مبالغ مالية قيمة.

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