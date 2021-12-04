أمسية «اليوبيل الذهبي» تحتفي بالوطن والشهداء في «ميدان»

المصدر: (دبي - بهاء الدين عطا، خالد المهيري)

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شهد الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس نادي دبي لسباق الخيل ونادي دبي للفروسية، السباق الثالث لنادي دبي لسباق الخيل، على مضمار ميدان العالمي.

والذي حمل اسم «أمسية اليوبيل الذهبي» بمناسبة الاحتفال بعيد الاتحاد الخمسين لدولتنا العزيزة، بحضور اللواء الخبير محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي لسباق الخيل، وحمد الشامسي نائب المدير العالم لنادي دبي لسباق الخيل، وممثلي وزارة الدفاع، وأبناء شهداء الوطن، بالإضافة إلى عدد غفير من الجماهير المحبة لسباقات الخيل.

وحمل كل شوط من الأشواط السبعة اسم إمارة من إمارات الدولة برعاية وزارة الدفاع وبمشاركة أبناء شهداء الوطن الأبرار، الذين قدموا الجوائز في الأمسية للفائزين، بجانب ممثلي القوات المسلحة والوحدات العسكرية.

مبادرات تكريمية

وتقدم الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، بخالص التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة وشعب الإمارات بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين.

وقال إنه بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قمنا بإطلاق عدد من المبادرات التي نحرص من خلالها على التواصل والمشاركة في الفعاليات الوطنية والمجتمعية.

وأكبر دليل على ذلك تخصيص سباق، أول من أمس، للاحتفال بعيد الاتحاد الخمسين، وأيضاً شهداء الوطن الأبرار، كما تم أيضاً تخصيص السباق الثاني الذي أقيم الشهر الماضي لتكريم الجهات المحلية في دبي التي قدمت أداءً وطنياً مشرفاً ضمن خط الدفاع الأول في مواجهة جائحة «كوفيد 19».

وأضاف الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم أنه شرف كبير مشاركة ورعاية وزارة الدفاع للأمسية، تكريماً لما تقدمه قواتنا المسلحة الباسلة من أروع آيات التضحية والفداء، وبما تسطره من بطولات، وما تحققه من إنجازات مشرفة في كل المهام الموكلة إليها داخل الدولة أو خارجها، معبراً عن فخره واعتزازه أيضاً بمشاركة أبناء الشهداء في تتويج وتكريم أبطال الأمسية.

وأكد الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم أن هناك عدداً من المفاجآت السارة لأهل الخيل، ضمن سعينا الدائم إلى الارتقاء بهذه الرياضة إلى مستويات جديدة نحافظ من خلالها على صدارة الدولة في سباقات الخيل والفروسية، كما أن أبوابنا مفتوحة لجميع الراغبين في طرح أفكار جديدة.

شكر مقدر

وبدوره، تقدم اللواء الخبير محمد عيسى العظب، بخالص التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة وشعب الإمارات بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين.

وأكد اللواء محمد عيسى العظب أن «أمسية اليوبيل الذهبي» جاءت احتفالاً بعيد الاتحاد الخمسين، وأيضاً بشهداء الوطن الأبرار ضمن حرصنا على المشاركة الفاعلة في المناسبات الوطنية والمجتمعية، خاصة في هذه الأمسية الوطنية التي جمعت أهل الفروسية ومحبي سباقات الخيل في يوم وطني يتنافس فيه الجميع لنيل أغلى الألقاب التي تحمل أسماء كل إمارة في دولتنا الحبيبة.

كما تمثل رعاية القوات المسلحة والوحدات العسكرية ومشاركة أبناء شهداء الوطن الأبرار في الحفل، لمسة وفاء وعرفان في هذا اليوم العظيم لكل من يبذل الغالي والنفيس في سبيل رفعة الوطن وأمنه.

أمسية مثيرة

وكانت «أمسية اليوبيل الذهبي» قد شهدت الكثير من الإثارة والقوة، إذ اقتنص «فور ذي توب» لـ«ر ر ر للسباقات» لقب الشوط الخامس الرئيس «بطولة الانتصار - أم القيوين» لمسافة 2000 متر، فيما ظفر «ريتش آند فيمص» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لقب الشوط السابع «الفجيرة» لمسافة 1200 متر، بينما حقق «أونلي سموك» لـ«إسطبلات العجبان» لقب الشوط الأول «أبوظبي» لمسافة 1600 متر، والمخصص للخيول العربية الأصيلة.

وشهدت الأمسية كذلك تألق المدرب أحمد بن حرمش الذي حقق ثنائية خلال السباق.

الشوط الأول

ظفر «أونلي سموك» لـ«إسطبلات العجبان» لقب الشوط الأول «أبوظبي» لمسافة 1600 متر، والمخصص للخيول العربية الأصيلة برعاية «القوات البرية» والبالغة قيمة جوائزه 80 ألف درهم بقيادة الفارس باتريك كوسجراف وإشراف المدرب عبدالله الحمادي، مسجلاً 1.50.84 دقيقة وبفارق رأس عن «ثائر عذبة» لـ«عذبة للسباقات» بقيادة الفارس فرناندو جارا وإشراف المدرب محمد دقاش.

وحل ثالثاً «آر بي سيكوندتونون» لـ«بايرلي للسباقات» بقيادة الفارس المعتصم البلوشي وإشراف المدرب هلال العلوي.

الشوط الثاني

اقتنص «مجير» لمحمد أحمد علي السبوسي لقب الشوط الثاني «دبي» لمسافة 1400 متر برعاية «القوات البحرية»، والبالغة قيمة جوائزه 82 ألفاً و500 درهم بقيادة الفارس سيف البلوشي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش، مسجلاً زمناً قدره 1.26.91 دقيقة وبفارق رقبة عن «ستريت مود» لجمعة مبارك الجنيبي بقيادة الفارس ساندرو بايف وإشراف المدرب راشد علي الرايحي.

وجاء في المركز الثالث «ميد إين دبي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس رويستون فرنش وإشراف المدرب سالم بن غدير.

الشوط الثالث

حقق «تابيتيوشن» للأمير سلطان بن مشعل بن عبدالعزيز لقب الشوط الثالث «الشارقة» لمسافة 1600 متر برعاية «القوات الجوية والدفاع الجوي» والبالغة قيمة جوائزه 82 ألفاً و500 درهم بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار، مسجلاً زمناً قدره 1.39.60 دقيقة وبفارق طول ونصف الطول عن «ليك كوزواي» لجون والتر مورايس بقيادة الفارس شون كيران وإشراف المدرب بوبات سيمار.

وحل ثالثاً «هيرو دورو» للأمير سلطان بن مشعل بن عبدالعزيز بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون.

الشوط الرابع

ظفر «مدلل» لحمدان بن حرمش بلقب الشوط الرابع «عجمان» لمسافة 2200 متر برعاية «حرس الرئاسة» والبالغة قيمة جوائزه 92 ألفاً و500 درهم بقيادة الفارس راي داوسون وإشراف المدرب أحمد بن حرمش، مسجلاً زمناً قدره 2.22.86 دقيقة وبفارق طول وربع الطول عن «ميلرز هاوس» لمحمد خليفة البسطي بقيادة الفارس شون كيران وإشراف المدرب بويات سيمار.

وجاء في المركز الثالث «دارك أوف نايت» لناصر عسكر بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب مصبح المهيري.

بطولة الانتصار

اقتنص «فور ذي توب» لـ«ر ر ر للسباقات» لقب الشوط الخامس «بطولة الانتصار - أم القيوين» لمسافة 2000 متر «قوائم» برعاية «الطيران المشترك» والبالغة قيمة جوائزه 132 ألفاً و500 درهم بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب مصبح المهيري، مسجلاً زمناً قدره 2.06.83 دقيقة وبفارق 4 أطوال عن «ريمورز» لـ«إسطبلات الراشد» بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار.

وحل ثالثاً «سالتراين دبي» لعلي حداد بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف بوبات سيمار.

الشوط السادس

حقق «إيفرفاست» لـ«مزرعة كيدار - فرانكي أوكونور» لقب الشوط السادس «رأس الخيمة» لمسافة 1600 متر برعاية «قوة الاحتياط» والبالغة قيمة جوائزه 95 ألف درهم بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون، مسجلاً زمناً قدره 1.38.45 دقيقة وبفارق طول وربع الطول عن «جينتايل بيليني» لفتحي السيد محمد إقزيمه بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب مصبح المهيري.

وجاء في المركز الثالث «فيربوتين» لـ«إسطبلات الراشد» بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب دووج واتسون.

الشوط السابع

ظفر «ريتش آند فيمص» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لقب الشوط السابع «الفجيرة» لمسافة 1200 متر برعاية «هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية» والبالغة قيمة جوائزه 87 ألفاً و500 درهم بقيادة الفارس رويستون فرنش وإشراف المدرب سالم بن غدير، مسجلاً زمناً قدره 1.13.06 دقيقة وبفارق نصف طول عن «كوايت إنديفور» لمالكه إيرك كوايت إنديفور بقيادة الفارس راي داوسون وإشراف المدرب دووج واتسون.

وحل ثالثاً «واي أوف ويزدوم» لسيد حشيش بقيادة الفارس شون كيران وإشراف المدرب بوبات سيمار.

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