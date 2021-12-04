أحمد بن حرمش: سعيد بالثنائية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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أعرب المدرب أحمد بن حرمش عن سعادته بتحقيق ثنائية خلال الأمسية التي حفلت بالقوة والإثارة.

وعن «مجير» لمحمد أحمد علي السبوسي بطل الشوط الثاني، قال أحمد بن حرمش إن البطل تم استقدامه من أمريكا، وحقق الفوز في أول مشاركة له على مضمار «ميدان»، مشيراً إلى أنه سيواصل مشاركاته على نفس المسافة إلى جانب الميل على المضامير الرملية.

كما تحدث أحمد بن حرمش عن بطل الشوط الرابع «مدلل» لحمدان بن حرمش، قائلاً بأن البطل تطور مستواه، وكانت مشاركاته هذا الموسم في مضمار جبل علي، إذ حل ثانياً في آخر مشاركة له في المضمار الأصفر.

وأضاف: على الرغم من تقدم عمر «مدلل» الذي يبلغ 7 سنوات، فإنه ما زال قادراً على تقديم المزيد في السباقات المقبلة في الموسم.

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