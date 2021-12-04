سالم بن غدير: «ريتش آند فيمص» عاد لمستواه

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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أعرب المدرب سالم بن غدير عن سعادته بالفوز المثير الذي حققه البطل «ريتش آند فيمص» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، الذي توج بلقب الشوط السابع والختامي للأمسية.

وأضاف قائلاً: «أنا سعيد لعودة «ريتش آند فيمص» إلى مستواه الحقيقي بعد تراجعه في المشاركات الماضية على مضماري جبل علي و«ميدان»، إذ شارك في سباقات على مسافة 1400 متر».

وقال سالم بن غدير إنه قرر تقصير المسافة إلى 1200 متر، وبالفعل حقق النتيجة المطلوبة، حيث ظل متصدراً وحسم اللقب لصالحه ببراعة، مشيراً بأن المشاركة المقبلة ستتحدد عقب التصنيف.

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