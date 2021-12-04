معمر الشرفا: «فور ذي توب» إلى كرنفال كأس دبي العالمي

المصدر: (دبي - البيان الرياضي )

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد معمر عبدالله أمين الشرفا مدير سباقات الشيخ راشد بن حميد النعيمي، أن البطل «فور ذي توب» الذي اقتنص لقب الشوط الخامس الرئيس «بطولة الانتصار - أم القيوين» سيشارك في سباقات كرنفال كأس دبي العالمي الذي ينطلق في يناير المقبل.

وأضاف أن البطل يمتلك كافة الإمكانات لمقارعة الأقوياء، ذاكراً أن الموسم الماضي شهد تراجعاً في مستوى «فور ذي توب»، وبعدها تسلم المدرب مصبح المهيري تدريبه هذا الموسم، وتمكن من خطف اللقب الرئيس الذي شهد مشاركة أقوى الخيول.

وقال معمر الشرفا إن البطل سيواصل مشاركته في السباقات الرملية، عقب الأداء الذي قدمه خلال الأمسية، مشيداً في ختام تصريحه بالمدرب مصبح المهيري والفارس أنطونيو فريزو، الذي نفذ التعليمات والخطة التي قادت البطل إلى الفوز.

منافسة قوية

ومن جانبه، أعرب المدرب مصبح المهيري عن سعادته بالفوز بلقب الشوط الرئيس، الذي تزامن مع احتفالات نادي دبي لسباق الخيل بعيد الاتحاد الخمسين، لتصبح الفرحة فرحتين.

وأضاف أنه استلم تدريب البطل في شهر أغسطس الماضي، وهو متطور، والدليل الفوز بلقب الشوط، كما أن المسافة الـ 2000 متر ناسبته، وهو قادر أيضاً على المشاركة في المسافات الأطول.

وقال إن مشاركته الأولى هذا الموسم في مضمار أبوظبي كانت لمعرفة أدائه وجهوزيته، مؤكداً في الوقت ذاته استمرار مشاركة البطل في سباقات نادي دبي لسباق الخيل على مضمار «ميدان» العالمي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز