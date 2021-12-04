تألق الجهوري وغريب في «دولية الباهية لقفز الحواجز»

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

ت + ت - الحجم الطبيعي

فاز الفارس الإماراتي علي الجهوري بالجواد «سناب جاك»، بالمنافسة الدولية من فئة النجمة الواحدة، بمواصفات الجولة الواحدة؛ المقامة برعاية بنك أبوظبي التجاري، ضمن منافسات بطولة الباهية الدولية لقفز الحواجز.

وصمم مسار الدولة بحواجز ارتفاعها 120 سم، وتنافس فيها 58 فارساً، نجح منهم 13 فارساً في إكمال الجولة دون خطأ، وسجل الجهوري الزمن الأفضل وقدره 52.64 ثانية، ونال المركز الثاني الفارس السوري هشام غريب بالفرس «غسينا اس آر»، يليه فارسنا علي الخادم بالفرس «دوكسان بي».

وأقيمت منافسة خيول القفز الصغيرة، برعاية إسطبلات الشراع، وبمواصفات المرحلتين الخاصة على حواجز 120 سم للخيول عمر 6 سنوات، و125 سم للخيول عمر 7 سنوات، وتنافس فيها 13 خيلاً، وأكملت المرحلتين دون خطأ 3 خيول منها، وتوّج بجائزة المركز الأول الفارس السوري شادي غريب، بالجواد «أليت دو بونتس» 7 سنوات، في زمن 29.39 ثانية، ونال فارسنا محمد مساوى، جائزة المركز الثاني بالفرس «كيرسينا»، 6 سنوات، وذهبت جائزة المركز الثالث إلى السوري هشام غريب، بالجواد «جوني برافو».

الجوكر

وأقيمت أمس منافسة تجميع النقاط بـ «الجوكر»، برعاية شرطة أبوظبي، وصمم مسارها بحواجز (105 ـ 110) سم، وبلغ ارتفاع الحاجز الجوكر 115 سم، ونجح الفارس السوري ليث غريب، في تجميع النقاط «65 نقطة» في 47.03 ثانية، مع الفرس «كابتولا اس آر زد»، وهو الزمن الأفضل من بين أزمنة 9 فرسان محققاً أول ثنائية في البطولة ونال جائزة المركز الثاني الفارس السعودي عبد العزيز الأوهلي بالجواد «إيكاروس»، وجاءت الفارسة الإماراتية شمسة المهيري بالفرس «داغونيتا»، في المركز الثالث.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز