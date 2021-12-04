كأس التعاون الخليجي للخيل بالشارقة اليوم

المصدر: الشارقة - فائز بجبوج

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ينظم نادي الشارقة للفروسية والسباق، بالتعاون مع هيئة الإمارات لسباق الخيل اليوم سباق كأس مجلس التعاون الخليجي، ويقام برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الراعي الرئيسي للسباق، وهو السباق الثالث لمضمار الشارقة لونجين بالموسم الحالي.

ويشهد مشاركة قوية للخيول العربية الأصيلة وخيول الإنتاج المحلي والخيول المهجنة الأصيلة بمجموع 67 جواداً، وبجوائز يبلغ مجموعها 350 ألف درهم، ويتكون السباق من ستة أشواط لمختلف المسافات والمستويات.

وترعى السباق شركة اتصالات، ومجلس أبوظبي الرياضي والوطنية للأعلاف ودائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، بدعم من مجلس الشارقة الرياضي ورعاية إعلامية لقناة الشارقة الرياضية.

ستكون بداية المنافسات في الشوط الأول: (مقدم من شركة اتصالات) المخصص للخيول العربية الأصيلة تكافؤ بعمر 4 سنوات فقط للمهرات والأفراس فقط توليد الإمارات، لمسافة 1700م، وبجوائز 40 ألف درهم، وبمشاركة 6 جياد.

ويليه الشوط الثاني: (مقدم من الوطنية للأعلاف) وهو مخصص للخيول العربية الأصيلة تكافؤ توليد الإمارات بعمر أربع سنوات فأكبر للمهور، لمسافة 1700م، وبجوائز 40 ألف درهم، وبمشاركة 9 جياد.

ومن ثم الشوط الثالث: (مقدم من الوطنية للأعلاف) وهو مخصص للخيول العربية الأصيلة بعمر 4 سنوات فأكبر – تكافؤ ضمن التصنيف، لمسافة 1000م، وجوائزه 40 ألف درهم، وبمشاركة 11 جواداً.

ويتبعه الشوط الرابع: (مقدم من مجلس أبوظبي الرياضي) وهو مخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة بعمر أربع سنوات فأكبر، لمسافة 2000م، وجوائزه 40 ألف درهم، وبمشاركة 16 جواداً.

150 ألفاً للرئيسي

الشوط الخامس، كأس مجلس التعاون الخليجي: (مقدم من دائرة الثقافية والسياحة بأبوظبي) وهو شوط مخصص للخيول العربية الأصيلة من إنتاج دول مجلس التعاون الخليجي والمصنفة بعمر 4 سنوات فأكبر، لمسافة 1700م، وجوائزه 150 ألف درهم، وبمشاركة 10 جياد من الإمارات والسعودية، سلطنة عمان.

ويختتم السباق بالشوط السادس: (شوط مجموعة سانت ايمييه من لونجين) وهو شوط تكافؤ مخصص للخيول العربية الأصيلة والمصنفة بعمر ثلاث سنوات وما فوق، لمسافة 1700م، وجوائزه 40 ألف درهم، وبمشاركة 15 جواداً.

3 سباقات في الطريق

ويحتضن مضمار الشارقة لونجين خلال الموسم 6 سباقات، تم تنفيذ منتصفها والبقية مقبلة، وسيقام السباق الرابع الذي يحمل اسم سباق كأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان في الثامن من يناير المقبل، والسباق الخامس يحمل اسم سباق كأس سمو ولي عهد الشارقة وكأس سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم ويقام في 26 فبراير المقبل، ويختتم موسم السباقات بالسباق السادس سباق كأس صاحب السمو حاكم الشارقة في 12 مارس 2022.

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