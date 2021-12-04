كأس «أم الإمارات» للقدرة في الوثبة اليوم

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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تشتعل المنافسة اليوم على لقب كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» لملاك الإسطبلات الخاصة للقدرة لمسافة 100 كلم، في ثاني سباقات قرية الإمارات العالمية .

ضمن الموسم الجديد بالوثبة، وبمشاركة كبيرة من الفارسات، وتم تقسيم السباق إلى 4 مراحل تنطلق من السادسة والنصف صباحاً التي تشهد خروج الخيل في المرحلة الأولى المحددة باللون الأزرق لمسافة 35 كلم يعقبها فترة راحة 50 دقيقة، وتكتسي المرحلة الثانية باللون الأصفر لمسافة 25 كلم، والثالثة باللون الأحمر لمسافة 20 كلم.

والمرحلة الرابعة والأخيرة باللون الأبيض لمسافة 20 كلم، وعقب كل مرحلة يتم إجراءات الفحص البيطري وصولاً إلى تحديد الفائزات بالسباق الذي يجذب اهتمام عدد كبير من إسطبلات الدولة.

ووضعت اللجنة المنظمة شروط السباق بأن يكون عمر الحصان 6 سنوات وما فوق، وأن يكون الحد الأدنى لوزن الفارسة 50 كيلو جراماً، مع عدم زيادة نبضات الحصان عن 64 نبضة في الدقيقة عقب كل مرحلة مع إبعاد الخيل المشارك حال زيادة نبضاته عن العدد المحدد والمسموح به.

ومن ضوابط السباق عدم استخدام السوط وعدم وخز الحصان مع منع الازدحام عند البوابة البيطرية للحفاظ على سلامة الجميع والإلتزام بالزي المناسب وفق الشروط المتعارف عليها، إضافة إلى اتباع الإجراءات الاحترازية وفقاً لتوجيهات الجهات المختصة بالنسبة للمشاركين والمتابعين وكل ضيوف القرية.

جاهزية

وأكد مسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة، الجاهزية التامة لاستقبال السباق وتنظيمه بأفضل صورة، ذاكراً أنه يتوقع سباقاً قوياً قياساً بالبداية القوية في افتتاح سباقات القرية الأسبوع الماضي، وقال: مستوى الفارسات في تصاعد مستمر، تابعنا تفوق العديد منهن في سباقات المواسم الماضية ونيلهن أهم الألقاب تأكيداً على جدارتهن وتميزهن.

وشدد مسلم العامري على أهمية اتباع التوجيهات والالتزام التام بالضوابط واللوائح، وقال إنه مع كل سباق في قرية الوثبة يجدد تأكيده بضرورة اتباع القوانين نظراً لأهميتها في سير السباقات بشكل جيد وأضاف: نأمل أن يأتي السباق قوياً ومشرفاً وأن يزيد من تفاؤلنا بموسم متميز.

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