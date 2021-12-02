87 خيلاً يتنافسون في المضمار العيناوي

المصدر: العين- طلحة عبد الله

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بمشاركة 87 خيلاً، وجوائز تصل إلى 760 ألف درهم، ينطلق رابع سباقات المضمار العيناوي، في الخامسة من مساء الجمعة، ويتألف من 7 أشواط، تقام على مختلف المسافات، وتستهل الأمسية بسباق كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة، في الشوط الأول لمسافة 2000 متر للخيول عمر أربع سنوات فما فوق، ويعتبر (إلياس) و(صلب)، من أبرز الخيول المنافسة على اللقب، إلى جانب المهرة (جوانا)، التي صعدت من فئة المبتدئة الموسم الماضي.

في الشوط الثاني، يترقب عشاق الخيول سباقاً مثيراً لمسافة 1800 متر، حيث توجد خيول قوية، تتنافس على اللقب، أبرزها (راجي) و(كيرليس ديل روك) و(براق)، في حين تدشن الخيول المبتدئة سباقاتها بالشوط الثالث، لمسافة الميل، للخيول عمر ثلاث سنوات، وفيه تتطلع المهرة (غولدن ييرز)، التي حلت بالمركز الثاني قبل أسبوعين بالمضمار العيناوي، للحصول على اللقب، ولكنها حتماً ستواجه منافسة قوية من خيول مبتدئة أخرى، مثل (إيه إف ليالي)، و(حكيم العز).

الميل

تتواصل الإثارة على المضمار العيناوي، بالشوط الرابع لمسافة الميل- هانديكاب، حيث يتطلع (غولد سيلفر) للظهور القوي، وتصدر السباق، لكن عليه أن يبذل مزيداً من الجهد، لتجاوز منافسين أقوياء، مثل (عاصف)، الذي يتطلع للفوز الرابع توالياً، وهناك أيضاً (حراب)، و( إيه إف العجاج) وغيرهم.

تحدي السرعة

يقام تحدي السرعة في الشوط السادس لمسافة 1000 متر، حيث ينافس على اللقب (إيه إف قاصد)، لكنه سيواجه خيول متطلعة للفوز، مثل (المرتجل)، و(الذيبة)، وقبل ذلك، يشهد الشوط الخامس بالأمسية، تنافساً قوياً لمسافة 7 فيرلونغ، بوجود (أون كيو) و(كينغ مجد).

يختتم حفل الأمسية بسباق السرعة في الشوط السابع، بمشاركة 8 خيول، تتسابق لمسافة 1000 متر- كوندشنس، حيث يواجه (إم إتش رحال)، منافسة قوية من (غزوان الخالدية)، و(المبهر)، و(هزيم الرعد)، الباحث عن فوزه الثالث في مشواره بمضامير السباق.

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