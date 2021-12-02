ليث غريب بطل افتتاحية «الباهية» لقفز الحواجز

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

نجح الشبل السوري الفارس ليث غريب على صهوة الفرس «كابيتولا اس آر زد» في إكمال جولة الافتتاح لبطولة الباهية الدولية لقفز الحواجز من فئة النجمة الواحدة، والتي ينظمها النادي للمرة الأولى، محققاً أفضل زمن وقدره 45.25 ثانية وتوّج بكأس المركز الأول، وجاءت الفارسة الروسية إلزافيتا مينينا بالفرس «إيسيلا ايه سي إي»، ثانية، وفارسنا سعيد أحمد الشملي بالجواد «دومنغو» ثالثاً، أقيمت الجولة برعاية شرطة أبوظبي، وارتفاع الحواجز تراوح بين 105 ـ 110 سم، وشارك فيها 41 فارساً وفارسة من 8 دول، وأقيمت البطولة برعاية شرطة أبوظبي، لونجين، بنك أبوظبي التجاري، إسطبلات الشراع والسكب.

وقدم الفرسان استعراضات رائعة برز من خلالها حسن التدريب والإعداد لفرسان القفز من الفئة المبتدئة في الكثير من الدول.

وأكد عبد العزيز المرزوقي، رئيس اللجنة المنظمة، سعادته بتنظيم النادي أول بطولة دولية لقفز الحواجز، في توقيت رائع يصادف اليوم الوطني الخمسين لدولة الإمارات، المناسبة الغالية والعزيزة على الجميع وقال: وجدت البطولة دعماً طيباً من المؤسسات والشركات الوطنية الراعية لفعالياتها.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز